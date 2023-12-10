Haberler Magazin MASTERCHEF KİM ELENDİ 10 ARALIK? Masterchef elenen son isim kim oldu?

MASTERCHEF KİM ELENDİ 10 ARALIK? Masterchef elenen son isim kim oldu?

Masterchef'te her hafta olduğu gibi bu hafta da eleme heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca eleme potasına giren yarışmacılar arasından bir kişi hafta sonunda elenen isim oluyor. 10 Aralık Masterchef elenen isim de bu haftaki eleme potasında yer alan yarışmacılar arasından belli olacak. Masterchef kim elendi? sorusunun yanıtı araştırılırken detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 00:01 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 00:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MASTERCHEF KİM ELENDİ 10 ARALIK? Masterchef elenen son isim kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Geçen hafta eleme potasındaki isimler Dilara, Eren, Tolga ve Esra olmuştu. Somer, Mehmet ve Danilo şefin, belirlenen konsepte uygun yemek yapan yarışmacıların hazırladıklarını tadarak puanladığı programda, izleyiciler merakla "MasterChef All Star'da kim elendi, MasterChef'te elenen yarışmacı kim oldu?" sorularına cevap arıyor. Ayrıntılar haberimizde...

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ?

Masterchef 10 Aralık elenen isim henüz belli olmadı. Elenen yarışmacı açıklandığında haberimizin içerisine eklnecektir.

MASTERCHEF 3 ARALIK KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'a 3 Aralık 2023 tarihinde veda eden isim TOLGA oldu.

MASTERCHEF TOLGA KİMDİR?

MasterChef All Star'a veda eden Tolga Şener, 32 yaşındadır. Yarışmaya Ankara'dan katılmıştır. Üniversite eğitimini astronomi bölümünde tamamlamasına rağmen, 2 yıldır aşçılık yapıyor.

Tolga Şener yarışmanın başında kendisini şu sözlerle tanıtmıştı: Adım soyadım Tolga Şener. Ankaralıyım. Yarışmaya Ankara'dan geldim. Aşçıyım, son iki yıldır. Astronom mezunuyum ama gastronomiye döndüm diyebilirim. Bu yoldaki en iyi arkadaşım sakinliğim olacak"

DİĞER
Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in aşk yuvası göz kamaştırdı! İşte Seda Sayan’ın 4 milyon dolarlık muhteşem villası!
Türkiye'nin Filistin desteği siyonistleri fena kudurttu! Katil Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'dan alçak 'kürdistan' paylaşımı
Fırtına 2. yarıda açıldı!
G.Saray'a çilek geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Masterchef DİLARA kimdir? DİLARA BAŞARAN kaç yaşında, nereli?
MASTERCHEF 10 ARALIK KİM ELENDİ? Masterchef elenen son isim kim oldu?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA Asgari ücret belli oldu mu 2024
Süper Loto çekildi! (10 Aralık)
ARDIÇ İSMİNİN ANLAMI | Ardıç ne demek? Ardıç TDK anlamı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'dan o isme övgü! Toroğlu'dan o isme övgü! 22:25
Uğurcan: Türkiye Kupası... Uğurcan: Türkiye Kupası... 21:58
Sumudica: Çok iyi bir rakibe karşı oynadık Sumudica: Çok iyi bir rakibe karşı oynadık 21:50
Avcı: Trabzonspor bu ligin en iyi takımıdır! Avcı: Trabzonspor bu ligin en iyi takımıdır! 21:38
Trezeguet: Kimin gol attığı çok önemli değil! Trezeguet: Kimin gol attığı çok önemli değil! 21:31
Tottenham Newcastle'a patladı! Tottenham Newcastle'a patladı! 21:29
Daha Eski
"Kalecileri iyi olmasa maç 6-7'ye giderdi!" "Kalecileri iyi olmasa maç 6-7'ye giderdi!" 21:25
Visca: Trabzonspor'da çok mutluyum! Visca: Trabzonspor'da çok mutluyum! 21:20
Ümit Milli Tekvando Takımı Avrupa Şampiyonu oldu! Ümit Milli Tekvando Takımı Avrupa Şampiyonu oldu! 21:19
Beşiktaş'tan Çalımbay'a geçmiş olsun mesajı Beşiktaş'tan Çalımbay'a geçmiş olsun mesajı 21:11
Arda Turan'lı Eyüpspor bir başka! Arda Turan'lı Eyüpspor bir başka! 20:59
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 20:53