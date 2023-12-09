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Murat Bozok MASTERCHEF | Şef Murat Bozok kimdir, nereli? Murat Şef kaç yaşında?

Masterchef'in 9 Aralık 2023 tarihli bölümüne ünlü Şef Murat Bozok konuk oldu. Murat Şef'in hayatı ise izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Murat Bozok kimdir, nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Murat Şef İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 1975 doğumlu olan Murat Bozok ile ilgili merak edilen tüm bilgiler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 17:21
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Murat Bozok MASTERCHEF | Şef Murat Bozok kimdir, nereli? Murat Şef kaç yaşında?

Şef Murat Bozok Masterchef All Star'ın 9 Aralık tarihli bölümüne konuk oldu. Yarışmacılar Murat Şef imzalı tabağı yapmaya çalışırken izleyiciler de Murat Bozok kimdir, nereli? Murat Bozok ka.ç yaşında? gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. Kendi restoranı Mimolett ile sayısız ödüller kazanan Murat Bozok, uzun süredir düzenli olarak Milliyet ve sonrasında Habertürk gazetelerinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Murat Bozok ile ilgili detayları sizler için derledik.

MURAT BOZOK KİMDİR?

Murat Bozok, 6 Aralık 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. 46 yaşında olan Bozok, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra radikal bir karar ile sevdiği meslek olan aşçılığı seçti. Amerika'ya yerleşerek Johnson & Wales Üniversitesi'ne kayıt oldu. Buradaki iki senelik eğitimini sürdürürken bir yandan da Rhode Island'daki restoranlarda çalışmaya başladı.

Mezun olduktan sonra ilk ciddi iş tecrübelerini Hyatt Park Boston, Ritz Carlton New York ve Ritz Carlton Boston'da edinen Bozok, çok geçmeden Michelin kavramıyla tanıştı ve Michelin yıldızlı restoranlarda çalışabilmek için Alain Ducasse, Joel Robuchon, Pierre Gagnaire gibi dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şeflere mektuplar yazmaya başladı. Yoğun çabalarının ardından ilk yanıt Pierre Gagnaire'den geldi. Bunun üzerine Sketch isimli 1 Michelin yıldızlı restoranda çalışmak üzere Londra'ya gitti.

Sonrasında, Gordon Ramsay Holding'e bağlı 3 Michelin yıldızlı Royal Hospital Road ve 1 Michelin yıldızlı Angela Hartnett at Connought'ta toplam 2.5 yıl çalışan Bozok, Gordon Ramsay Grup'tan ayrılarak Paris'teki 2 Michelin yıldızlı L'atalier de Robuchon'da çalışmaya başladı. Burada geçirdiği 8 aydan sonra ise Londra'ya geri dönerek buradaki L'atalier de Robuchon restoranının kurulmasına katkıda bulundu.

Robuchon'la çalıştıktan sonra tekrar Gordon Ramsay Holding'e dönen Bozok, 2 Michelin yıldızlı Petrus'a sous-chef olarak atandı. Yaklaşık 1.5 yıl kadar burada kalan Bozok, Gordon Ramsay'in İngiliz pub'larını gastro-pub'lara dönüştürme projesine bağlı olarak The Devonshire'da head chef ve sonrasında da alınan tüm pubların co-head chefi olarak görev aldı.

2009 yılında Türkiye'ye geri dönen Murat Bozok 'Mimolett' isimli fine-dining restoranını açtı. Mimolett ile sayısız ödüller kazanan Murat Bozok, uzun süredir düzenli olarak Milliyet ve sonrasında Habertürk gazetelerinde köşe yazarlığı yapmaktadır. MBK Istanbul ile danışmanlık hizmetlerine yoğun bir biçimde devam etmektedir. Beingurme kanalında 'Bıçağın İki Yüzü' programını hazırlamaktadır.

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