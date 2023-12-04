GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | 4 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta'nın 1271. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazanacak? 4 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 4 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı

GELİNİM MUTFAKTA CUMA GÜNÜ ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 1 Aralık Cuma günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi Aleyna gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 27 Kasım - 1 Aralık haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Aleyna gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 27 Kasım - 1 Aralık hafta finalinde elenen isim Melek gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 4 ARALIK PUAN DURUMU