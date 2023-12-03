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MASTERCHEF KİM ELENDİ? 3 Aralık Masterchef veda eden isim belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da her hafta olduğu gibi bu hafta da eleme heyecanı yaşandı. 3 Aralık Pazar günü elenen yarışmacının belli olacağı bölüm merakla bekleniyordu. Nefes kesen yarışmada eleme potasında yer alan ve bu hafta yarışmaya veda eden ismi öğrenmek isteyenler arama motorlarında MasterChef All Star kim elendi? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 3 Aralık Masterchef All Star'a veda eden isim...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 01:20
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MASTERCHEF KİM ELENDİ? 3 Aralık Masterchef veda eden isim belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Bu hafta eleme potasındaki isimler Dilara, Eren, Tolga ve Esra oldu. Somer, Mehmet ve Danilo şefin, belirlenen konsepte uygun yemek yapan yarışmacıların hazırladıklarını tadarak puanladığı programda, izleyiciler merakla "MasterChef All Star'da kim elendi, MasterChef'te elenen yarışmacı kim oldu?" sorularına cevap arıyor. Ayrıntılar haberimizde...

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'a 3 Aralık 2023 tarihinde veda eden isim TOLGA oldu.

MASTERCHEF TOLGA KİMDİR?

MasterChef All Star'a veda eden Tolga Şener, 32 yaşındadır. Yarışmaya Ankara'dan katılmıştır. Üniversite eğitimini astronomi bölümünde tamamlamasına rağmen, 2 yıldır aşçılık yapıyor.

Tolga Şener yarışmanın başında kendisini şu sözlerle tanıtmıştı: Adım soyadım Tolga Şener. Ankaralıyım. Yarışmaya Ankara'dan geldim. Aşçıyım, son iki yıldır. Astronom mezunuyum ama gastronomiye döndüm diyebilirim. Bu yoldaki en iyi arkadaşım sakinliğim olacak"

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