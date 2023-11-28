MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef eleme adayları belli oldu! (28 Kasım)

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 28 Kasım Salı akşamı yayımlanan bölümde belli oldu. Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, sokak lezzetlerinden hazırladıkları tatları jüri üyesine sunarak en güzel tadı yakalamaya çalıştı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da 28 Kasım'da bireysel dokunulmazlığı kazanan isim SERGEN oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'da gecenin eleme adayı TOLGA oldu.