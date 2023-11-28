Haberler Magazin MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef eleme adayları belli oldu! (28 Kasım)

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef eleme adayları belli oldu! (28 Kasım)

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışmada mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasteChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 28 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 01:40 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 01:40
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef eleme adayları belli oldu! (28 Kasım)

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 28 Kasım Salı akşamı yayımlanan bölümde belli oldu. Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, sokak lezzetlerinden hazırladıkları tatları jüri üyesine sunarak en güzel tadı yakalamaya çalıştı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da 28 Kasım'da bireysel dokunulmazlığı kazanan isim SERGEN oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'da gecenin eleme adayı TOLGA oldu.

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