MASTERCHEF TAKIM KAPTANI KİM OLDU? 27 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 27 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar kaptanlık için kıyasıya rekabet etti. Peki, Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI BELLİ OLDU!

MasterChef All-Star'da büyük heyecan devam ederken en iyi "Şekerpare" tatlısını yapan Hasan mavi takım kaptanı oldu.

Mavi takım kaptanı olan Hasan, kırmızı takım kaptanını da Barbaros'u seçti.

Aralarında oynanan düelloyu ise Barbaros kazandı.

Düelloyu kazanan Barbaros'un sayesinde kırmızı takım avantaj olarak menüyü önceden bilecek.

İŞTE YENİ HAFTANIN TAKIMLARI

Mavi Takım: Hasan, Tahsin, Tolga, Sergen, Dilara, Batuhan

Kırmızı Takım: Barbaros, Cemre, Kıvanç, Eren, Esra