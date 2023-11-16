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16 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef'te heyecan dokunulmazlık oyunuyla devam ediyor. İtalyan mutfağından lezzetler sunan yarışmacılardan bir tanesi jüri üyesi tarafından dokunulmazlığı hak eden kişi olarak seçilirken eleme adayları da belli olmaya devam ediyor. Peki 16 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 01:38
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16 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 16 Kasım Perşembe akşamı yayımlanan bölümde belli oldu. Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, İtalyan mutfağından çeşitli lezzetleri jüri üyesine sunarak en güzel tadı yakalamaya çalışacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te 16 Kasım Perşembe günü birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan oylama sonucunda gecenin eleme adayları Hasan ve Tolga oldu.

16 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'in yeni bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Kıvanç oldu.

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