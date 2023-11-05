Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Filistin sorusu!

Büyük beğeniyle izlenen Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Filistin sorusu...
Yarışmacı Eyüp İşler, 1 milyon TL değerindeki soruyu doğru yanıtladı ancak, sorulan bu soruyla İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı zulme bir kez daha dikkat çekilmiş oldu.
Soruda, "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?" denildi.
Sorunun şıkları ise şöyleydi:
A) Hulk posteri
B) Karpuz dilimi
C) Kırmızı karanfil
D) Sedir ağacı dalı