ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 3 KASIM? | Yemekteyiz 1. kim oldu, 75 bin TL'yi kim aldı?

ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 3 KASIM ? | Hafta içi her gün yayımlanan ekranların en sevilen yarışma programlarından Yemekteyiz, 3 Kasım Cuma günü hafta finali ile 75 bin TL'yi sahibi ile buluşturacak. Kıyasıya rekabetin yer aldığı programda son günün yarışmacısının da yemeklerini yapmasıyla birlikte puanlama sonucu haftanın birincisi belli olacak. Peki Yemekteyiz 1. kim oldu, 75 bin TL'yi kim aldı? İşte detaylar...

YEMEKTEYİZ 1. KİM OLDU, 75 BİN TL'Yİ KİM ALDI?

Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan yarışmacısı henüz belli olmadı. Ancak şimdiye dek yapılan puanlamalarla diğer yarışmacıların puna durumu şöyle:

🏆Atakan: 21 PUAN 🏆Aygül: 20 PUAN 🏆Yusuf: 9 PUAN 🏆Hülya: 21 PUAN 🏆Yeşim -

3 Kasım Cuma günü puanlama tamamlandığında haberimiz güncellenecektir.