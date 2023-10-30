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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 30 EKİM? | Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan belli oldu mu?

MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu büyük bir heyecana sahne olacak. Yarışmacılar, kaptanlık için kıyasıya bir rekabet içine girecek. 30 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak bölümde şefler, yarışmacılardan pizza yapmalarını isteyecek. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte merak edilen tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 12:01 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 12:10
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 30 EKİM? | Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan belli oldu mu?

MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 30 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak bölümde kaptanlık oyunu oynanacak. Yarışmacılar kaptanlık için en iyi pizzayı yapmaya çalışacak. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucu kaptan olan isim belli olacak. Peki, Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU MU?

Masterchef All Star'da kaptanlık oynunu kazanan isim belli olmadı. Bölüm sonunda kaptanlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

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