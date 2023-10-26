Haberler Magazin ÖLÜMCÜL MAKİNELER FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ölümcül Makineler filminin oyuncuları kim?

ÖLÜMCÜL MAKİNELER FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ölümcül Makineler filminin oyuncuları kim?

Christian Rivers'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Ölümcül Makineler filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Filmseverlere unutulmaz anlar yaşatacak ve aksiyon sahneleriyle nefes kesecek Ölümcül Makineler filmine dair merak edilenler ve filmin ne zaman, nerede çekildiğine dair detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 23:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖLÜMCÜL MAKİNELER FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ölümcül Makineler filminin oyuncuları kim?

Hera Hilmar, Robert Sheehan'ın başrollerinde yer aldığı ve Christian Rivers'ın yönetmenliğini üstlendiği film olan Ölümcül Makineler filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında Ölümcül Makineler filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Ölümcül Makineler filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Ölümcül Makineler filmi tüm detayları...

ÖLÜMCÜL MAKİNELER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dünyayı yok olma noktasına getirmiş büyük savaşların ardından yeryüzünde yeni bir yaşam şekli gelişmiştir. Hareketli büyük şehirler, kendilerinden küçük şehirleri yutarak onların kaynaklarını yağmalamaktadır. Londra'nın fakir kesimlerinden gelen Tom Natsworthy ile kaçak Hester Shaw'ın karşılaşması, genç adamın hayatı için mücadele edeceği zamanların başladığı anlamına gelecektir.

ÖLÜMCÜL MAKİNELER OYUNCULARI KİM?

  • Hera Hilmar
  • Robert Sheehan
  • Hugo Weaving
  • Jihae
DİĞER
Esra Erol ve eşi Ali Özbir’in gurur günü!
GAZZE'DE SOYKIRIM VAR | İşgalci İsrail Gazze'de iletişimi kesti! 7 Ekim'den bu yana en ağır bombardıman
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın!
F.Bahçe'nin yıldızı ada yolcusu! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Zuhal Topal Yemekteyiz kim kazandı 27 Ekim?
MasterChef ödül oyununu kim kazandı?
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Çekmeköy'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham liderliğini perçinledi! Tottenham liderliğini perçinledi! 00:10
F.Bahçe Münih'te galip! F.Bahçe Münih'te galip! 23:35
Volkan Demirel: Bunlardan ders çıkaracağız Volkan Demirel: Bunlardan ders çıkaracağız 23:34
A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan farklı galibiyet! A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan farklı galibiyet! 23:14
Recep Uçar: Oyuncularımı yürekten kutluyorum Recep Uçar: Oyuncularımı yürekten kutluyorum 23:14
Kemal Özdeş: Sonucu almak önemli Kemal Özdeş: Sonucu almak önemli 23:05
Daha Eski
Urfa'da gol sesi çıkmadı! Urfa'da gol sesi çıkmadı! 22:49
Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! 21:58
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! 21:54
G.Saray Rize'ye geldi! G.Saray Rize'ye geldi! 21:08
Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI 21:04
Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı 20:35