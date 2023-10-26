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BÜYÜK HAYDUT (BANDIT) FİLMİNİN KONUSU NE? | Büyük Haydut oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Allan Ungar'ın oturduğu ve başrollerini Mel Gibson, Josh Duhamel ve Elisha Cuthbert'in paylaştığı Büyük Haydut filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Polisiye türündeki 2022 yapımı Büyük Haydut hakkında arama motorlarında araştırılan 'Büyük Haydut filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 23:32 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 23:32
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BÜYÜK HAYDUT (BANDIT) FİLMİNİN KONUSU NE? | Büyük Haydut oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Büyük Haydut filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Allan Ungar'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Büyük Haydut filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

BÜYÜK HAYDUT (BANDIT) FİLMİNİN KONUSU NE?

Robert hapishaneden kaçan suçludur. Adamın hapse girmesinin arkasında oldukça fazla suç yatmaktadır. Robert hapishaneden kaçmayı başardıktan sonra sınırı da geçer burada rahat bir şekilde yaşamaya başlamak ister. Kaçtıktan sonra Kanada'ya giden Robert burada kendisine yeni bir kimlik de çıkarmıştır. Robert burada yeni bir yaşama başladığına etrafındaki çoğu kişiyi ikna etmiştir. Ama peki bu gerçekten doğru mudur?

Dışardan görünen şey Robert'ın bir kadına âşık olup onunla evlendikten sonra düzgün bir hayata başladığı ve aynı zamanda da artık bir güvenlik danışmanı olarak çalışmaktadır. Ama dışardan görünenler bu iken Robert eski hayatına devam edip suç işlemeye devam etmiştir. Bu şekilde dışarıya kapalı bir yaşam sürerken toplam 59 banka ve kuyumcu daha soymayı başarmıştır. Robert bir gün bu karmakarışık hayatına devam ederken Tommy isimli adamla tanışır. Tommy ile tanışması Robert'ın hayatını daha da karmaşıklaştır.

BÜYÜK HAYDUT OYUNCULARI KİM?

  • Josh Duhamel
  • Mel Gibson
  • Elisha Cuthbert
  • Nestor Carbonell
  • Swen Temmel
  • Keith Arthur Bolden
  • Dylan Flashner
  • Olivia d'Abo
  • Michael H. Cole
  • Claire Bronson
  • Eric J. Little
  • Jessica Luza
  • Rachael Markarian
  • Leander Suleiman
  • Ian Hoch
  • Lorenzo Yearby
  • Chiara D'Ambrosio
  • Jacobi Hollingshed
  • Jason Vail
  • Ron Fallica
  • Cooper Thornton
  • Todd d'Amour
  • Christina Bach
  • Leslie Stratton
  • Dayna Beilenson
  • Jerry Ascione
  • George Adams

BÜYÜK HAYDUT FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Biyografik suç filmi Büyük Haydut 2022 yılında çekilmiştir.

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