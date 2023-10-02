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MASTERCHEF KAPTANLAR KİMLER OLDU? 2 Ekim MasterChef All Star yeni takımlar ve kaptanlar belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Keyifli yarışmada son olarak yeni kaptanlar ve takımlar belli oldu. İşte 2 Ekim'de MasterChef All Star'da yaşananlar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 01:30 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 01:50
MASTERCHEF KAPTANLAR KİMLER OLDU? 2 Ekim MasterChef All Star yeni takımlar ve kaptanlar belli oldu!

MasterChef Türkiye yarışmasında haftanın takımlarının belli olduğu kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlar haftanın yeni takımlarını oluşturdu. Peki ama kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları kim oldu?

MAVİ TAKIM KAPTANI BELLİ OLDU!

MasterChef'te mavi takımı kaptanı olmak için yarışmacılar tantuni yaptı. Tantuniyi en iyi yapan isimler Tahsin ve Barbaros oldu. Mavi takım kaptanı jürinin değerlendirmesi sonucunda Barbarbos oldu. Barbaros kırmızı takım kaptanı olarak Kerem'in adını söyledi.

İŞTE HAFTANIN TAKIMLARI:

Mavi takım: Barbaros, Kıvanç, Metin, Tahsin, Barış, Tolga, Ayaz, Esra, Alican, Eda

Kırmızı takım: Tanya, Batuhan, Cemre, Dilara, Azize, Sergen, Eren, Hasan, Kerem

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