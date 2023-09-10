SAHTEKAR İKİLİ FİLMİNİN KONUSU NE? | Sahtekar İkili oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Sahtekar İkili filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin Aron Gaudet ile Gita Pullapilly'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Sahtekar İkili filminin konusu ne? Sahtekar İkili oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

SAHTEKAR İKİLİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Sahtekar İkili; milyon dolarlık kupon dolandırıcılığı yapan iki kadının hikayesini konu ediyor. Hüsrana uğramış bir ev kadını olan Connie ile en yakın arkadaşı Jojo, süresi dolmuş bir mısır gevreğini, yazdıkları bir mektupla birlikte holdinge geri gönderirler. Bu durum üzerine iki arkadaş, düzinelerce bedava kutu ile bir özür notu alır. Yaşadıklarından ilham alan Connie ve Jojo, mega şirketleri dolandırabilecekleri yasadışı bir plan hazırlar.

SAHTEKAR İKİLİ OYUNCULARI KİM?