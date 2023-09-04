MASTERCHEF ALL STAR 4 EYLÜL YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU! MasterChef All Star takım kaptanları kim oldu?

MasterChef All Star'ın 4 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık mücadelesi yaşanıyor. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan sac tava tarifi yapmalarını istedi. İşte MasterChef All Star 4 Eylül Pazartesi kaptanlık oyununda yaşananlar..
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 4 EYLÜL KİM KAZANDI?
Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. MasterChef All Star'ın 4 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık oyunu oynandı.
TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU!
Mavi takım kaptanı Sefa oldu.
Kırmızı takım kaptanı Dilara oldu.
MAVİ VE KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI BELLİ OLDU!
Mavi takım: Sefa, Barbaros, Hasan, Ayaz, Esra, Suna, Kerem, Azize, Alican
Kırmızı takım: Barış, Gamze, Batuhan, Tanya, Kıvanç, Tolga, Tahsin, Sergen, Dilara