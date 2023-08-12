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TAKSİ 5 FİLMİNİN KONUSU NE? | Taksi 5 oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Franck Gastambide'nin oturduğu Taksi 5 filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon, komedi, polisiye türündeki 2018 yapımı Taksi 5 hakkında arama motorlarında araştırılan 'Taksi 5 filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 14:10 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 14:30
TAKSİ 5 FİLMİNİN KONUSU NE? | Taksi 5 oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Taksi 5 filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Franck Gastambide'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Taksi 5 filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

TAKSİ 5 FİLMİNİN KONUSU NE?

Parisli süper bir polis olan Sylvain Marot, aynı zamanda olağanüstü bir şofördür. Sylvain, eski emniyet müdürü şimdi ise Marsilya Belediye Başkanı olan Gibert tarafından, güçlü Ferrarilerle büyük bir soygun düzenleyen İtalyan Çetesini yakalamak için görevlendirilir. Fakat görevini yerine getirmek için, Marsilya'daki en kötü VTC sürücüsü olan ünlü taksi şoförü Daniel Morales'in yeğeni Eddy Maklouf ile çalışmak zorunda kalır.

TAKSİ 5 OYUNCULARI KİM?

  • Franck Gastambide
  • Malik Bentalha
  • Bernard Farcy
  • Sabrina Ouazani
  • Salvatore Esposito
  • Édouard Montoute
  • Sissi Duparc
  • Anouar Toubali
  • Ramzy Bedia
  • Sand Van Roy
  • Fabrizio Nevola
  • Arriles Amrani

TAKSİ 5 FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Fransız aksiyon komedi filmi Taksi 5, 2018 yılında çekilmiştir.

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