HIZ TUTKUSU (NEED FOR SPEED) FİLMİNİN KONUSU NE? | Hız Tutkusu oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Hız Tutkusu filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Scott Waugh'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Hız Tutkusu filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

HIZ TUTKUSU FİLMİNİN KONUSU NE?

Ailesinin Marshall Motors adlı otomobil tamirhanesini arkadaşlarıyla birlikte işleten Tobey Marshall, babasının ölümünün ardından kendilerine kalan borçları temizleyebilmek için var gücüyle çalışmaktadır. Mesai saatlerini otomobil tamiratıyla geçiren Tobey, hafta sonlarını yer altı otomobil yarışlarında yarışarak geçirmektedir. Yarışlarla birlikte arabalara ve adrenaline duyduğu tutku katbekat artarken, Dino Brewster isimli düşmanından büyük bir teklif alır. Son derece zengin bir adam olan Dino, Tobey'den dünyanın en hızlı ve donanımlı Mustang'ini yapmasını ister. Tobey de gerekli olan parayı böylece tamamlayabileceğini düşünürek bu teklifi kabul eder. Bu esnada yeni bir yarış hazırlığı başlar ve bu yarışta Tobey ile Dino rakip takımlarda yarışacaklardır. Ancak bu yarış bir ölümle sonuçlanır ve Dino suçu bir şekilde Tobey'nin üstüne yıkar. Tobey iki yılını hapishanede geçirecek, ardından intikam hırsıyla Dino'yu esaslı bir yenilgiye uğratmaya çalışacaktır.

HIZ TUTKUSU OYUNCULARI KİM?

Aaron Paul

Imogen Poots

Dominic Cooper

Rami Malek

Kid Cudi

Dakota Johnson

Michael Keaton

Harrison Gilbertson

John Gatins

Kerry Gatins

Ramon Rodriguez

Carmela Zumbado

Tara Jones

Tony Brakohiapa

Nick Chinlund

E. Roger Mitchell

Han Soto

Antoni Corone

Brian Keaulana

Buddy Joe Hooker

Jill Jane Clements

Kanin Howell

Tierre Turner

Stevie Ray Dallimore

Chad Randall

Adora Dei

Mike Massa

Jalil Jay Lynch

Rick Shuster

Paul Dallenbach

Alan Pflueger

Logan Holladay

Michael Rose

Frank Brennan

Beth Waugh

Thomas Rosales Jr.

Tim Gilbert

John Meier

Rich Rutherford

Stanislav Kontsevich

Maksim Sergeyev

Buddy Hart

Lil Cory

Steven Wiig

HIZ TUTKUSU NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Amerikan aksiyon türündeki Hız Tutkusu filmi 2014'te vizyona girdi.