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HIZ TUTKUSU (NEED FOR SPEED) FİLMİNİN KONUSU NE? | Hız Tutkusu oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Scott Waugh'un oturduğu ve başrollerini Aaron Paul, Dominic Cooper ve Imogen Poots'un paylaştığı Hız Tutkusu filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon türündeki 2014 yapımı Hız Tutkusu hakkında arama motorlarında araştırılan 'Hız Tutkusu filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 16:00
HIZ TUTKUSU (NEED FOR SPEED) FİLMİNİN KONUSU NE? | Hız Tutkusu oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Hız Tutkusu filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Scott Waugh'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Hız Tutkusu filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

HIZ TUTKUSU FİLMİNİN KONUSU NE?

Ailesinin Marshall Motors adlı otomobil tamirhanesini arkadaşlarıyla birlikte işleten Tobey Marshall, babasının ölümünün ardından kendilerine kalan borçları temizleyebilmek için var gücüyle çalışmaktadır. Mesai saatlerini otomobil tamiratıyla geçiren Tobey, hafta sonlarını yer altı otomobil yarışlarında yarışarak geçirmektedir. Yarışlarla birlikte arabalara ve adrenaline duyduğu tutku katbekat artarken, Dino Brewster isimli düşmanından büyük bir teklif alır. Son derece zengin bir adam olan Dino, Tobey'den dünyanın en hızlı ve donanımlı Mustang'ini yapmasını ister. Tobey de gerekli olan parayı böylece tamamlayabileceğini düşünürek bu teklifi kabul eder. Bu esnada yeni bir yarış hazırlığı başlar ve bu yarışta Tobey ile Dino rakip takımlarda yarışacaklardır. Ancak bu yarış bir ölümle sonuçlanır ve Dino suçu bir şekilde Tobey'nin üstüne yıkar. Tobey iki yılını hapishanede geçirecek, ardından intikam hırsıyla Dino'yu esaslı bir yenilgiye uğratmaya çalışacaktır.

HIZ TUTKUSU OYUNCULARI KİM?

  • Aaron Paul
  • Imogen Poots
  • Dominic Cooper
  • Rami Malek
  • Kid Cudi
  • Dakota Johnson
  • Michael Keaton
  • Harrison Gilbertson
  • John Gatins
  • Kerry Gatins
  • Ramon Rodriguez
  • Carmela Zumbado
  • Tara Jones
  • Tony Brakohiapa
  • Nick Chinlund
  • E. Roger Mitchell
  • Han Soto
  • Antoni Corone
  • Brian Keaulana
  • Buddy Joe Hooker
  • Jill Jane Clements
  • Kanin Howell
  • Tierre Turner
  • Stevie Ray Dallimore
  • Chad Randall
  • Adora Dei
  • Mike Massa
  • Jalil Jay Lynch
  • Rick Shuster
  • Paul Dallenbach
  • Alan Pflueger
  • Logan Holladay
  • Michael Rose
  • Frank Brennan
  • Beth Waugh
  • Thomas Rosales Jr.
  • Tim Gilbert
  • John Meier
  • Rich Rutherford
  • Stanislav Kontsevich
  • Maksim Sergeyev
  • Buddy Hart
  • Lil Cory
  • Steven Wiig

HIZ TUTKUSU NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Amerikan aksiyon türündeki Hız Tutkusu filmi 2014'te vizyona girdi.

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