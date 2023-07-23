Haberler Magazin MASTERCHEF KİM ELENDİ? 23 Temmuz MasterChef All Star elenen yarışmacı belli oldu!

MASTERCHEF KİM ELENDİ? 23 Temmuz MasterChef All Star elenen yarışmacı belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Son olarak heyecan dolu programda sezonun ilk eleme gecesi yapıldı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan kritik eleme oyunları sonrasında adaylardan birisi elenerek yarışmaya veda etti. Detayları merak eden izleyiciler ise son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Son dakika MasterChef kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 00:49 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 01:40
MASTERCHEF KİM ELENDİ? 23 Temmuz MasterChef All Star elenen yarışmacı belli oldu!

MasterChef 2023 All Star yarışmasının ikinci eleme gecesi 23 Temmuz 2023 Pazar günü ekranlara geldi. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonunda eleme potasına giren Büşra, Gamze, Ayaz, Mert, Eda ve Burcu 2. elenen olmamak için kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyun sonunda eleme adaylarından birisi yarışmaya veda etti. Elenen yarışmacıları öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MasterChef All Star sezonu ikinci eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım değerlendirmesi sonrasında potadan kurtulan yarışmacılar belli oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

2023 MasterChef All Star yarışmasında ilk eleme oyununda başarılı olan Eda, Mert ve Büşra eleme potasından çıkmayı başardı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Eleme oyununda başarılı olamayan yarışmacılar son eleme oyununda şef imza yemeğine en yakın yemeği hazırlamak için tezgah başında kozlarını paylaştı.

MASTERCHEF KİM GİTTİ?

23 Temmuz 2023 Pazar günü yayınlanan MasterChef eleme gecesinde elenen yarışmacı BURCU oldu.

DİĞER
Süperstar Ajda Pekkan sahnede Özkan Uğur’u andı
Yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu kafaları karıştırdı! Sosyal medya hesabından baldızının fotoğrafını paylaşınca...
Pereira şiddetle önerdi! F.bahçe'ye 20'lik yıldız
G.Saray'a Tangocu orta saha! Paredes denmişti ancak...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Masterchef'te eleme adayları kimler oldu?
ÇIKMAZ FİLMİNİN KONUSU NE?
LGS tercih sonuçları sorgula 2023
LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak 2023?
Deprem son dakika! 24 Temmuz deprem mi oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Livakovic'te karar haftası! Livakovic'te karar haftası! 00:10
Fenerbahçe'de 3 isme yol göründü Fenerbahçe'de 3 isme yol göründü 23:58
G.Saray'ın yeni transferi Zaha İstanbul'da! G.Saray'ın yeni transferi Zaha İstanbul'da! 23:45
Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları 23:45
Bakambu'nun G.Saray'a maliyeti belli oldu! Bakambu'nun G.Saray'a maliyeti belli oldu! 23:45
G.Saray Wilfried Zaha'yı KAP'a bildirdi! G.Saray Wilfried Zaha'yı KAP'a bildirdi! 23:45
Daha Eski
G.Saray'a Tangocu orta saha! Paredes denmişti ancak... G.Saray'a Tangocu orta saha! Paredes denmişti ancak... 23:45
Pereira şiddetle önerdi! F.bahçe'ye 20'lik yıldız Pereira şiddetle önerdi! F.bahçe'ye 20'lik yıldız 23:45
Beşiktaş dünya yıldızına talip oldu Beşiktaş dünya yıldızına talip oldu 23:45
G.Saray'dan F.Bahçe'ye Zaha göndermesi! G.Saray'dan F.Bahçe'ye Zaha göndermesi! 23:45
Yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli Yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli 23:45
F.Bahçe'de flaş gelişme! Joao Pedro... F.Bahçe'de flaş gelişme! Joao Pedro... 23:45