MASTERCHEF KİM ELENDİ? 23 Temmuz MasterChef All Star elenen yarışmacı belli oldu!

MasterChef 2023 All Star yarışmasının ikinci eleme gecesi 23 Temmuz 2023 Pazar günü ekranlara geldi. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonunda eleme potasına giren Büşra, Gamze, Ayaz, Mert, Eda ve Burcu 2. elenen olmamak için kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyun sonunda eleme adaylarından birisi yarışmaya veda etti. Elenen yarışmacıları öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MasterChef All Star sezonu ikinci eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım değerlendirmesi sonrasında potadan kurtulan yarışmacılar belli oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

2023 MasterChef All Star yarışmasında ilk eleme oyununda başarılı olan Eda, Mert ve Büşra eleme potasından çıkmayı başardı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Eleme oyununda başarılı olamayan yarışmacılar son eleme oyununda şef imza yemeğine en yakın yemeği hazırlamak için tezgah başında kozlarını paylaştı.

MASTERCHEF KİM GİTTİ?

23 Temmuz 2023 Pazar günü yayınlanan MasterChef eleme gecesinde elenen yarışmacı BURCU oldu.