MASTERCHEF TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU? 17 Temmuz MasterChef All Star kırmızı-mavi takım kaptanları belli oldu!

2023 MasterChef All Star yarışmasında 2. hafta kaptanları ve mavi-kırmızı takımlarını belirleyecek olan oyun oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda en başarılı ürünleri çıkaran isim mavi takım kaptanı olmaya hak kazanarak kırmızı takım kaptanını da belirlemeye hak kazandı. Son bölümden detaylara erişmek isteyenler ise detayları MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu? soruları üzerinden araştırmaya başladı.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve yeni haftanın mavi-kırmızı takımları detayları şöyle;

17 Temmuz 2023 Pazartesi günü oynanan MasterChef 2023 All Star kaptanlık oyununda 2. haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu.

MasterChef son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan kritik oyunda kebap hazırlayan yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek adına hünerlerini gösterdi.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kaptanlık oyununda kazanan isim EDA oldu.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı seçilen Eda, kırmızı takım kaptanı olarak BARIŞ'ı seçti.

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Eda (Kaptan)

Çağatay

Burcu

Sergen

Ayaz

Esra

Suna

Mert

Sefa

Rıfat

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Barış (Kaptan)

Tahsin

Dilara

Büşra

Eray

Tanya

Batuhan

Gamze

Tolga

Berker