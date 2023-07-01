ŞİRİNLER 2 FİLMİ KONUSU NE? | Şirinler 2 (The Smurfs 2) filmi oyuncu kadrosu ne? IMDB - The Smurfs

Şirinler 2 filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Şirinler 2 filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2013 yapımı animasyon filmi Şirinler 2 detayları haberimizde...

ŞİRİNLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Şirinler'in başının belası olan kötü kalpli büyücü Gargamel, Haylazlar adlı Şirinlere benzer bir grup yaratık yaratır. Yine tek amacı, kendisini çok güçlü yapacak Şirin özüne ulaşmaktır. Fakat yapay değil ancak gerçek bir Şirin'in özünün işine yarayacağını fark eder. Dahası Şirine, Şirin Baba'nın kendisini Haylazlar'dan gerçek bir Şirin'e dönüştürdüğü büyünün formülünü bilmektedir. Gargamel bunu öğrenince hemen Şirine'nin peşine düşer ve onu Paris'e kaçırır. Paris'te dünya onu çok başarılı bir sihirbaz olarak tanımıştır, milyonların sevgilisi olmuştur. Şimdi Şirin Baba'nın önderliğindeki Şirinler yine insan dostları Patrick ve Grace ile işbirliği yaparak Şirine'yi kurtarmaya çalışacaklardır. Acaba tüm Şirinler Köyü'nün doğum gününü unuttuğunu sanan Şirine, kendisine ilgi gösteren bu yeni ailesinden ayrılmayı isteyecek midir?