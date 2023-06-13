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SURVIVOR ŞAMPİYON KİM OLDU? İşte Survivor 2023 şampiyonu

Survivor 2023'te kazanan isim belli olacak. TV8'de yayınlanan sevilen yarışma programı Survivor'da finalistler belli oldu. İstanbul'da düzenlenecek final öncesinde yarışmanın sevenleri arama motorlarında detayları araştırıyor. Özellikle, Survivor final ne zaman? Survivor finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Survivor finali nerede yapılacak? gibi sorgular araştırılıyor. Peki, Survivor finali ne zaman? Saat kaçta? Nerede yapılacak?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 23:17 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 23:17
SURVIVOR ŞAMPİYON KİM OLDU? İşte Survivor 2023 şampiyonu

SURVİVOR 2023 FİNALİ NE ZAMAN? - TV8'de yayınlanan sevilen yarışma programı Survivor'da sona gelindi. Finale kalan isimlerin belli olmasının ardından final tarihi, finalin yapılacağı yer, yayınlanacağı kanal ve saat gibi detaylar merak ediliyor. Peki, Survivor finali ne zaman? Saat kaçta? Nerede yapılacak?

SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? NEREDE YAPILACAK?

Survivor finali 13 Haziran Salı günü Kuruçeşme'de gerçekleşecek. TV8'de canlı yayınlanacak finalde kazanan isim belli olacak.

SURVIVOR FİNALE KİM KALDI?

Özgür, Ertuğ, Yusuf ve Nefise yarı finale çıkan isimler olmuştu. Finale kalan isim 12 Haziran Pazartesi günü yayınlanan programda belli oldu. Özgür ve Nefise adını büyük finale yazdırmayı başardı.

SURVIVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor şampiyonu bu gece belli olacak. Yarışmayı kazanan ismin belli olmasının ardından haberimiz güncellenecek.

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