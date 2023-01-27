Haberler Magazin VEDA MEKTUBU KONUSU VE OYUNCULARI | Kanal D Veda Mektubu ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor? Gerçekten uyarlama mı?

VEDA MEKTUBU KONUSU VE OYUNCULARI | Kanal D Veda Mektubu ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor? Gerçekten uyarlama mı?

Başrollerini Rabia Soytürk ile Emre Kıvılcım'ın paylaştığı, Nurgül Yeşilçay'ı yıllar sonra ekranlara geri döndüren Veda Mektubu dizisi, ilk fragmanıyla izleyicilerini büyülemeyi başardı. Dikkat çeken konusunun yanı sıra geniş oyuncu kadrosuyla da iddialı olan Veda Mektubu hakkında arama motorlarında Veda Mektubu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim, gerçekten uyarlama mı? Kanal D Veda Mektubu ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor? sorularının cevabı araştırılıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 13:00
VEDA MEKTUBU KONUSU VE OYUNCULARI | Kanal D Veda Mektubu ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor? Gerçekten uyarlama mı?

Most Production imzalı Kanal D2nin yeni dizisi Veda Mektubu, ilk fragmanıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım'ın başrolleri paylaştığı dizinin ilk bülümü merakla beklenirken arama motorlarında araştırılan Veda Mektubu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim, gerçekten uyarlama mı? Kanal D Veda Mektubu ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte Kanal D'nin yeni dizisi Veda Mektubu hakkında merak edilenler...

VEDA MEKTUBU KONUSU NE?

Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya'nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.

VEDA MEKTUBU OYUNCULARI KİM?

  • Nurgül Yeşilçay
  • Selim Bayraktar
  • Rabia Soytürk
  • Emre Kıvılcım
  • Bennu Yıldırımlar
  • Hakan Karsak
  • Ümmü Putgül
  • Hande Elaman
  • Hazar Motan
  • Ahmet Kaynak
  • Elif Çakman
  • Kerem Alp Kabul
  • Asya Kasap
  • Elif Uslusoy
  • Deniz Altan
  • Elena Viunova

VEDA MEKTUBU GERÇEK HAYATTAN UYARLAMA MI?

Hikayesini Gamestory'nin, senaryosunu ise Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dizinin gerçek hayattan uyarlandığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

VEDA MEKTUBU NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği Veda Mektubu dizisi, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk fragmanı izleyicilerle buluşan dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

VEDA MEKTUBU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Veda Mektubu dizisi, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekilmektedir.

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