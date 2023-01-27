VEDA MEKTUBU KONUSU VE OYUNCULARI | Kanal D Veda Mektubu ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor? Gerçekten uyarlama mı?

Most Production imzalı Kanal D2nin yeni dizisi Veda Mektubu, ilk fragmanıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım'ın başrolleri paylaştığı dizinin ilk bülümü merakla beklenirken arama motorlarında araştırılan Veda Mektubu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim, gerçekten uyarlama mı? Kanal D Veda Mektubu ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte Kanal D'nin yeni dizisi Veda Mektubu hakkında merak edilenler...

VEDA MEKTUBU KONUSU NE?

Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya'nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.

VEDA MEKTUBU OYUNCULARI KİM?

Nurgül Yeşilçay

Selim Bayraktar

Rabia Soytürk

Emre Kıvılcım

Bennu Yıldırımlar

Hakan Karsak

Ümmü Putgül

Hande Elaman

Hazar Motan

Ahmet Kaynak

Elif Çakman

Kerem Alp Kabul

Asya Kasap

Elif Uslusoy

Deniz Altan

Elena Viunova

VEDA MEKTUBU GERÇEK HAYATTAN UYARLAMA MI?

Hikayesini Gamestory'nin, senaryosunu ise Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dizinin gerçek hayattan uyarlandığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

VEDA MEKTUBU NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği Veda Mektubu dizisi, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk fragmanı izleyicilerle buluşan dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

VEDA MEKTUBU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Veda Mektubu dizisi, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekilmektedir.