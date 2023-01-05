GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Gelsin Hayat Bildiği Gibi final mi yaptı, günü mü değişti? Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi 25. yeni bölüm ne zaman?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu, Gani Müjde'nin kaleminden çıkan ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen Gelsin Hayat Bildiği Gibi, ekranların en sevilen dizileri arasında yer alıyor. Her Perşembe akşamı Show TV ekranlarında yayınalanan dizi, 5 Ocak'ta ekrana gelmeyince seyirciler, Gelsin Hayat Bildiği Gibi final mi yaptı, günü mü değişti? 5 Ocak Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını araştırmaya başladı.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV ekranlarındaki yayın hayatına Perşembe günleri devam edecek. Ancak bu hafta 5 Ocak Perşembe günü yaınlanacak olan yeni bölümü, yılbaşı tatilinden dolayı ekrana gelmedi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümü ise, 12 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de, yine Show TV ekranlarında yayınlanacak.

5 OCAK SHOW TV GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV ekranlarında her Perşembe günü yeni bölümü yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Perşembe akşamları ekrana gelmeye devam edecek. Dizinin 25. ve yeni bölümü, önümüzdeki perşembe, yani 12 Ocak Perşembe günü izleyicileriyle buluşacak.

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCU KADROSU