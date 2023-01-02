SPECTRE FİLMİNİN KONUSU NE? | Spectre filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Spectre filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Spectre filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2015 yapımı aksiyon filmi Spectre detayları haberimizde...

SPECTRE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Mexico City'de tehlikeli bir teröristi alt eden Bond, bu adamın Spectre örgütüyle ilişkili olduğunu öğrenir. Adamın Roma'daki cenazesinde karısıyla tanıştıktan sonra Spectre'ın gizli toplantısına katılır. Londra'da da ulusal güvenliğin başına atanan yeni adam MI6'in faaliyetlerini sorgulamaktadır.