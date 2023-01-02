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SPECTRE FİLMİNİN KONUSU NE? | Spectre filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Sam Mendes üstlendiği 2015 yapımı Spectre filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, heyecan dolu sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Spectre filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 17:10 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 17:20
SPECTRE FİLMİNİN KONUSU NE? | Spectre filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Spectre filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Spectre filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2015 yapımı aksiyon filmi Spectre detayları haberimizde...

SPECTRE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Mexico City'de tehlikeli bir teröristi alt eden Bond, bu adamın Spectre örgütüyle ilişkili olduğunu öğrenir. Adamın Roma'daki cenazesinde karısıyla tanıştıktan sonra Spectre'ın gizli toplantısına katılır. Londra'da da ulusal güvenliğin başına atanan yeni adam MI6'in faaliyetlerini sorgulamaktadır.

SPECTRE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Daniel Craig
  • Léa Seydoux
  • Christoph Waltz
  • Monica Bellucci
  • Naomie Harris
  • Ben Whishaw
  • Andrew Scott
  • Ralph Fiennes
  • Dave Bautista
  • Rory Kinnear
  • Tenoch Huerta
  • Erick Hayden
  • Stephanie Sigman
  • Jesper Christensen
  • Victor Schefé
  • Noemi Krausz
  • Alessandro Cremona
  • Detlef Bothe
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