MASTERCHEF'TE 4. FİNALİST KİM OLDU? 2 Ocak MasterChef'te 4.ceketi kim aldı? MasterChef'te kim elendi?

Masterchef'te ceketler için yarış tüm hızıyla devam ediyor. 2 Ocak Masterchef bölümünde 4. finalist olmak için Burak Kaya ve Kıvanç yarıştılar. Masterchef'e 2 Michelin yıldızı alan Fatih Tutak olarak geldi. Tutak, yarışmacılar için uskumru dolması tarifini verdi. Peki Masterchef'te 4.ceketi kim aldı? 2 Ocak Masterchef'te 4.finalist kim oldu?

MASTERCHEF'TE FİNALİST KİM OLDU?

Masterchef'te son ceketi yani 4.ceketi almak için Burak Kaya ve Kıvanç yarıştılar. Yarışmacılar yemekleri hazırladılar ve sonrasında jüri üyeleri puan verdiler. 2 Michelin yıldızı alan Fatih Tutak, Masterchef'e konuk olarak geldi ve yarışmacılar için uskumru dolması tarifi verdi. Kıvanç ve Burak Kaya uskumru dolması tabağını hazırladılar. Kıvanç 46 puan, Burak Kaya ise 40 puan aldı ve Kıvanç Masterchef'in 4.finalisti oldu. Burak Kaya, Masterchef'e 5.olarak veda etti.

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ KİMLER?

Masterchef'te ilk ceketi alan isim Metin olmuştu. Ayaz, Görkem ve Kıvanç ise diğer finalistler oldu.

MASTERCHEF KIVANÇ KARADENİZ KİMDİR?

Denizli'de dünyaya gelen Kıvanç Karadeniz, lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni kazandı.

Ancak aklında her zaman çocukluktan bu yana hayalini kurduğu aşçılık mesleği olduğunu anlatan MasterChef Türkiye Kıvanç Karadeniz, özel bir yemek akademisinde aşçılık eğitimi aldığını söylüyor. 7 yıldır çeşitli mutfaklarda görev alan Karadeniz, MasterChef'te şampiyon olmak istediğini belirtiyor.

MASTERCHEF BURAK KAYA KİMDİR?

Burak Kaya, 31 yaşındadır. Yaş itibariyla MasterChef Türkiye 2022'nin en büyük yarışmacısıdır. Turizm ve Otelcilik Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi'nde yine Turizm ve Otelcilik eğitimi aldı.

İkinci üniversitesini işletme bölümünde okurken yarıda bıraktı. Burak Kaya, eğlence sektöründe işletmecilik yaptı.

7 yıl ara verdiği mutfak sektörüne, 2022 yılında MasterChef yarışmasına katılarak geri döndü.

Burak Kaya'nın rol aldığı yapımlardan biri, 2014 yılında Kanal 7 için çekilen Elif dizisidir.