Haberler Magazin AVATAR 2 FİLMİ | Avatar 2'nin konusu ne? Avatar: Suyun Yolu filmi vizyon tarihi ne?

AVATAR 2 FİLMİ | Avatar 2'nin konusu ne? Avatar: Suyun Yolu filmi vizyon tarihi ne?

13 yıl önce vizyona giren ve gişe rekorları kıran Avatar 2 filmi yeni filmi ile yeniden vizyona giriyor. Avatar: Suyun Yolu filmi sinema severler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Avatar: Suyun Yolu filmi vizyon tarihi ne? Yönetmeni kim? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 17:20 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 17:30
AVATAR 2 FİLMİ | Avatar 2'nin konusu ne? Avatar: Suyun Yolu filmi vizyon tarihi ne?

Avatar 2 filmi vizyona giriyor. 13 yıl önce gişe rekorları kıran Avatar 2'nin devam serisi olan Avatar: Suyun Yolu ile ilgili detaylar haberimizde...

AVATAR 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

James Cameron'un yönetmen koltuğunda oturduğu serinin yeni filminde, başrolleri Sam Worthington, Sigourney Weaver ve Zoe Saldana paylaştı. Film, Pandora gezegeninde Na'vi halkına dahil olup Neytiri ile bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir düşmanın yeniden gezegenlerine tehdit oluşturması sonrası Na'vi halkıyla verdiği mücadeleyi konu ediniyor.

AVATAR 2 FİLMİ OYUNCU KADROSU

  • Worthington
  • Zoe Saldaña
  • Sigourney Weaver
  • Kate Winslet
  • Stephen Lang
  • Vin Diesel
  • Michelle Yeoh
  • Cliff Curtis
  • Jack Champion
  • Oona Chaplin
  • Trinity Bliss
  • Michelle Rodriguez
  • Jamie Flatters
  • Filip Geljo
  • Britain Dalton
  • Bailey Bass
  • Wes Studi
  • Chloe Coleman
  • Giovanni Ribisi
  • John Refoua
  • Edie Falco
  • Joel David Moore
  • Laz Alonso
  • Jemaine Clement
  • CJ Jones
  • Dileep Rao
  • Matt Gerald

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