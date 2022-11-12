MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef'in yeni bölümde ne oldu? 12 Kasım Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacılar arasında geçen kıyasıya mücadelede kazanan yarışmacı, güzel bir yemek ve 2023 yılı sonuna kadar geçerli olan iki kişilik yurt içi uçak biletinin sahibi oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2022 yarışmasında yarışmacılar ödül için kıyasıya mücadele ettiler. Tek kolları ile yarışan yarışmacılar, sol ellerini kullanmadan beş farklı tabak çıkarmaya çalıştı. Menüde de; ezo gelin, içli köfte, kaşık salata, patlıcan kebap, künefe yer aldı. Nefes kesen oyun sonunda jüri yemekleri değerlendirdi ve kazanan mavi takım oldu. Mavi takım, ödül oyununun ikinci aşaması için tezgah başına geçti. Bu turda ise mavi takım üyeleri Mehmet Şef'in tabağı olan terbiyeli levrek pilaki yaptı.

Yarışmacılardanj Burak Kaya, Gamze ve Görkem son üçe kalmaya hak kazandı. Yarışmayı Burak Kaya üçüncü sırada tamamladı. Görkem ikinci seçilirken Gamze ödülü kazanan isim oldu.