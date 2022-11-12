Haberler Magazin MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef'in yeni bölümde ne oldu? 12 Kasım Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef'in yeni bölümde ne oldu? 12 Kasım Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen yemek programında 12 Kasım'da yayınlanan bölümünde kazanan yarışmacı, güzel bir yemek ve 2023 yılı sonuna kadar geçerli olan iki kişilik yurt içi uçak biletinin sahibi oldu. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 12 Kasım MasterChef ödülünü kim kazandı?" İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 01:30 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 01:30
MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef'in yeni bölümde ne oldu? 12 Kasım Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacılar arasında geçen kıyasıya mücadelede kazanan yarışmacı, güzel bir yemek ve 2023 yılı sonuna kadar geçerli olan iki kişilik yurt içi uçak biletinin sahibi oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2022 yarışmasında yarışmacılar ödül için kıyasıya mücadele ettiler. Tek kolları ile yarışan yarışmacılar, sol ellerini kullanmadan beş farklı tabak çıkarmaya çalıştı. Menüde de; ezo gelin, içli köfte, kaşık salata, patlıcan kebap, künefe yer aldı. Nefes kesen oyun sonunda jüri yemekleri değerlendirdi ve kazanan mavi takım oldu. Mavi takım, ödül oyununun ikinci aşaması için tezgah başına geçti. Bu turda ise mavi takım üyeleri Mehmet Şef'in tabağı olan terbiyeli levrek pilaki yaptı.

Yarışmacılardanj Burak Kaya, Gamze ve Görkem son üçe kalmaya hak kazandı. Yarışmayı Burak Kaya üçüncü sırada tamamladı. Görkem ikinci seçilirken Gamze ödülü kazanan isim oldu.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Eski Galatasaraylı futbolcudan Fenerbahçelileri çıldırtan açıklama! "Bunu yaşatmamız ayrı bir haz"
Camide alçak provokasyon: Elinde içki şişesiyle girdi sigara içti Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Şüpheli gözaltına alındı
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
Okan Buruk: F.Bahçe'nin puan kaybından sonra...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Gönül Dağı SON BÖLÜM FULL İZLE (12 Kasım)
MasterChef eleme adayı kim oldu? (11 Kasım)
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (12 Kasım)
Binek araçlarda kış lastiği zorunlu mu?
AFAD 12 Kasım deprem tatbikatı nasıl olacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal Odegaard'la güldü! Arsenal Odegaard'la güldü! 01:04
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 23:49
Toroğlu Pedro'nun kırmızı kartını değerlendirdi! Toroğlu Pedro'nun kırmızı kartını değerlendirdi! 23:47
Sprint yarışının kazananı George Russell! Sprint yarışının kazananı George Russell! 23:45
Milot Rashica: Kendimize güveniyoruz! Milot Rashica: Kendimize güveniyoruz! 23:41
Icardi: Maçın adamı Kerem! Icardi: Maçın adamı Kerem! 23:17
Daha Eski
Lider Bayern Münih deplasmanda hata yapmadı! Lider Bayern Münih deplasmanda hata yapmadı! 23:02
G.Saray'dan Başakşehir'e göndermeli paylaşım! G.Saray'dan Başakşehir'e göndermeli paylaşım! 23:01
Potter Chelsea'ye iyi gelmedi! Potter Chelsea'ye iyi gelmedi! 23:00
Aktürkoğlu: Dünya yıldızlarıyla oynamak... Aktürkoğlu: Dünya yıldızlarıyla oynamak... 22:40
Okan Buruk: F.Bahçe'nin puan kaybından sonra... Okan Buruk: F.Bahçe'nin puan kaybından sonra... 22:29
Fenerbahçe'de kırmızı kart sorunu! Fenerbahçe'de kırmızı kart sorunu! 22:29