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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 3 Ekim Masterchef'te mavi takım kaptanı kim oldu? İşte kırmızı ve mavi takımlar...

MasterChef Türkiye'de, yeni haftanın kaptanları belli oldu. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, yarışmacılardan, çiğ köfte yapmalarını istedi. Çıkarılan tabakların değerlendirilmesinin ardından kaptanlar belli oldu ve mavi ile kırmızı takımlar oluştu. MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 3 Ekim Masterchef'te mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takımlar nasıl oluştu?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 00:47 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 01:00
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 3 Ekim Masterchef'te mavi takım kaptanı kim oldu? İşte kırmızı ve mavi takımlar...

MASTERCHEF KAPTANLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için kozlarını paylaştı. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, yarışmacıların çiğ köfte yapmasını istedi. Yarışmacıların çıkardıkları tabakların şefler tarafından değerlendirilmesinin ardından ilk dörde ise Çağatay, Burak Kaya, Serpilay, Burak kaldı. Jüri bu dört isim arasından kaptanlık düellosu için Burak Kaya ve Çağatay'ı seçti.

İki isim de düelloda 15 dakika içinde en çok lokma dökmek için yarıştılar. Düelloda başarılı olan Çağatay mavi takımın kaptanı oldu ve kırmızı takıma Burak Revanbahş'ı kaptan olarak tercih etti.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Mavi Takım

Çağatay (Kaptan), Büşra, Metin, Burak Kaya, Atike, Yağız, Tolga, Serpilay, Fatma Nur

Kırmızı Takım

Burak (Kaptan), Gamze, Tayfun, Görkem, Kıvanç, Barış, Ayaz, Şule

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