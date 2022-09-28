Haberler Magazin MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? MasterChef'te eleme adayları kim oldu? 28 Eylül MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? MasterChef'te eleme adayları kim oldu? 28 Eylül MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Büyük bir merakla takip edilen yarışmanın yeni bölümünde takım oyunu ve bireysel dokunulmazlık oynandı. Peki, "MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? MasterChef'te eleme adayları kim oldu? 28 Eylül MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?" İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 02:00 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 02:00
MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? MasterChef'te eleme adayları kim oldu? 28 Eylül MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Sevilen programın 28 Eylül'de yayınlanan bölümünde takım oyunu heyecanı ve bireysel dokunulmazlık heyecanı yaşandı.

MASTERCHEF'TE TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2022 yarışmasında kırmızı ve mavi takımlar, haftanın ikinci oyununda karşı karşıya geldi. Oyunda MasterChef jürisi yarışmacılardan, sıfır atık üzerine 5 farklı yemek yapmalarını istedi. Az ürünle çok fazla israf yapmadan yapılacak yemeklerden en az organik atık çıkaran takım 2 puanın sahibi oluyor. Diğer 5 puan ise yemeklerden geliyor.

Şeflerin isteğini en iyi ve doğru şekilde yapan kırmızı takım oyunun kazananı oldu. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için karşı karşıya geldi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef jürisi mavi takım üyelerinden zeytinyağlı portakallı kereviz yemeği yapmalarını istedi. En başarılı bulunan Büşra, Tayfun, Görkem ilk 3'e kaldı. Bireysel dokunulmazlığı ise Büşra kazandı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM?

İlk iki isim Fatma Nur ve Kaan olmuştu. 28 Eylül ilk potaya giren isim olarak Çağatay seçildi. Oylama sonucunda günün ikinci eleme adayı Görkem oldu.

DİĞER
Son dakika haberleri: Futbolu bırakacağı konuşuluyordu! Kulüp başkanı açıkladı: Mesut Özil için bir şok daha…
Milletvekili adayı yasak aşk kurbanı oldu! Seçim öncesi sevgilisi göğsünden bıçakladı
Ergin Ataman: Tarihe geçmek istiyoruz
Sultanlar Dominik'i devirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥İşte 28 Eylül Çılgın Sayısal sonuçları
Shakira eski Real Madrid'li yıldızla mı beraber? Şoke eden iddia
Aile destek paketi ödemeleri artıyor!
Dualı ve resimli Mevlid Kandili mesajları
POLİS BANKA PROMOSYONU NE KADAR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! 00:44
Wesley Sneijder'den Türkiye ziyareti Wesley Sneijder'den Türkiye ziyareti 23:07
Shabab Al Ahli Jason Denayer'i açıkladı Shabab Al Ahli Jason Denayer'i açıkladı 22:56
Ergin Ataman: Tarihe geçmek istiyoruz Ergin Ataman: Tarihe geçmek istiyoruz 22:10
Boyabat Bursa'da turladı! Boyabat Bursa'da turladı! 21:58
F.Bahçe derbi hazırlıklarını sürdürüyor F.Bahçe derbi hazırlıklarını sürdürüyor 21:05
Daha Eski
Cimbom Adana Demirspor maçına hazırlanıyor Cimbom Adana Demirspor maçına hazırlanıyor 21:01
Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in! Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in! 20:56
Sultanlar Dominik'i devirdi! Sultanlar Dominik'i devirdi! 20:52
Al Jazira Filip Novak'ı kadrosuna kattı Al Jazira Filip Novak'ı kadrosuna kattı 20:30
Bursaspor - Boyabat 1868 | CANLI Bursaspor - Boyabat 1868 | CANLI 19:57
6 gollü müthiş maçta turlayan Şanlıurfa! 6 gollü müthiş maçta turlayan Şanlıurfa! 19:22