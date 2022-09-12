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MASTERCHEF KİM ELENDİ? 11 Eylül MasterChef'te yarışmaya veda eden isim kim oldu?

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef'te bir yarışmacı daha elendi. Yarışmacılar yeni bölümde hünerlerini sergileyerek yarışmaya devam etmek için mücadele etti. MasterChef izleyicileri arama motorlarında, "MasterChef'te bu hafta kim elendi? 11 Eylül Pazar MasterChef'e kim veda etti?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 08:30 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 09:00
MASTERCHEF KİM ELENDİ? 11 Eylül MasterChef'te yarışmaya veda eden isim kim oldu?

MasterChef 2022 yarışmasında elenen isim belli oldu. 6 yarışmacı arasında geçen düello sonucunda 1 isim yarışmaya veda etti. Peki haftanın yarışmaya veda eden isim kim oldu?

11 EYLÜL MASTERCHEF'E VEDA EDEN KİM OLDU?

Geçtiğimiz hafta boyunca ana kadro yarışmacıları tarafından oynanan dokunulmazlık oyunlarında takımları kaybeden ve eleme adayı seçilerek potaya gönderilen Vural, Burak, Melih, Yağız, Dilan ve Serpilay kozlarını paylaştı. 6 isim arasından Dilan, MasterChef 2022'ye veda eden isim oldu.

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