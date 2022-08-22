İĞNE İPLİK FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | İğne İplik (Sui Dhaaga) filminin oyuncuları kim, film nerede ve ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Sharat Katariya'nın üstlendiği 2018 yapımı Hint filmi İğne İplik, gündemde yerini aldı ve filmin konusu sinemaseverler tarafından araştırılmaya başladı. Hindistan'da çekilen 2018 yapımı İğne İplik filminin oyuncu kadrosu ve filmin detaylar haberimizde...

İĞNE İPLİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mauji görücü usulü ile Mamta ile evlenmiş ve ailesiyle yaşayan geçimini zorluklarla devam ettiren bir gençtir.

İşinde patronundan saygı görmeyen Mauji yeteneği olan terziliğe yönelir ve bu işte bir dikiş tutturma çabasına girer.

Hindistan'ın göbeğinde kök salmış gururlu ve özgüvenli kalpleri ısıtacak bir hikâyede Mauji başarılı olabilecek midir?

İĞNE İPLİK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?