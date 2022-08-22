Haberler Magazin İĞNE İPLİK FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | İğne İplik (Sui Dhaaga) filminin oyuncuları kim, film nerede ve ne zaman çekildi?

İĞNE İPLİK FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | İğne İplik (Sui Dhaaga) filminin oyuncuları kim, film nerede ve ne zaman çekildi?

Bollywood Sineması'nın sevilen filmlerinden İğne İplik, televizyon ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulacak ve İğne İplik filmi, renkli sahneleriyle izleyenlere film şöleni yaşatacak. Peki, İğne İplik filminin oyuncuları kimler, konusu nedir? Hint filmi sevenlerin vazgeçilmezlerinden biri olan İğne İplik filmine dair detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:47
İĞNE İPLİK FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | İğne İplik (Sui Dhaaga) filminin oyuncuları kim, film nerede ve ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Sharat Katariya'nın üstlendiği 2018 yapımı Hint filmi İğne İplik, gündemde yerini aldı ve filmin konusu sinemaseverler tarafından araştırılmaya başladı. Hindistan'da çekilen 2018 yapımı İğne İplik filminin oyuncu kadrosu ve filmin detaylar haberimizde...

İĞNE İPLİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mauji görücü usulü ile Mamta ile evlenmiş ve ailesiyle yaşayan geçimini zorluklarla devam ettiren bir gençtir.

İşinde patronundan saygı görmeyen Mauji yeteneği olan terziliğe yönelir ve bu işte bir dikiş tutturma çabasına girer.

Hindistan'ın göbeğinde kök salmış gururlu ve özgüvenli kalpleri ısıtacak bir hikâyede Mauji başarılı olabilecek midir?

İĞNE İPLİK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

  • Anushka Sharma (Mamta)
  • Varun Dhawan (Mauji)
  • Raghuvir Yadav (Mauji'nin babası Sudhakar)
  • Siddharth Bhardwaj (Bansal)
  • Ashish Verma (Prashant)
  • Manukriti Pahwa (Kumud)
  • Namit Das (Guddu)
  • Yamini Das (Nimmo)
  • Sawan Tank (Jugnu)
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