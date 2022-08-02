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GERİDE KALANLAR (LEFT BEHIND) FİLMİNİN KONUSU NE? Geride Kalanlar filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Vic Armstrong'un üstlendiği 2014 yapımı Geride Kalanlar filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Geride Kalanlar filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 16:00
GERİDE KALANLAR (LEFT BEHIND) FİLMİNİN KONUSU NE? Geride Kalanlar filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Geride Kalanlar filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Geride Kalanlar filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2014 yapımı macera filmi Geride Kalanlar detayları haberimizde...

GERİDE KALANLAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dünya kaos ve yıkıma sürüklenirken bir anda milyonlarca insan yeryüzünden sonsuza kadar silinir. Bu devasa yıkımdan kurtulmayı başaran ancak bir avuç insan vardır.

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GERİDE KALANLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER

  • Nicolas Cage
  • Chad Michael Murray
  • Lea Thompson
  • Nicky Whelan
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