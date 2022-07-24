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GÖKDELEN FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Gökdelen (Skyscraper) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Wes Ball üstlendiği 2018 yapımı Gökdelen (Skyscraper) filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan Gökdelen (Skyscraper) filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 17:00 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 17:30
GÖKDELEN FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Gökdelen (Skyscraper) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Gökdelen (Skyscraper) filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Gökdelen (Skyscraper) filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2018 yapımı aksiyon filmi Gökdelen (Skyscraper) detayları haberimizde...

GÖKDELEN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Will Sawyer, eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideridir. Fakat artık gökdelenlerin güvenliğini değerlendirmektedir. Çin'deki görevi sırasında dünyanın en uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm suç onun üzerine atılır. Bu olay üzerine artık aranan bir adam olan Will, yangının sorumlularını bularak adını temizlemeli ve binanın içinde sıkışıp kalmış olan ailesini ateş hattından kurtarmalıdır.

GÖKDELEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Dwayne Johnson
  • Neve Campbell
  • Pablo Schreiber
  • Roland Møller
  • McKenna Roberts
  • Chin Han
  • Hannah Quinlivan
  • Noah Cottrell
  • Byron Mann
  • Wendy Jacobson
  • Adrian Holmes
  • Noah Taylor
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