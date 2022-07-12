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ŞİRİNLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Şirinler (The Smurfs) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Raja Gosnell'in üstlendiği 2011 yapımı Şirinler filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan Şirinler filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 14:25 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 14:30
ŞİRİNLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Şirinler (The Smurfs) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Şirinler filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Şirinler filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2011 yapımı animasyon filmi Şirinler detayları haberimizde...

ŞİRİNLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kötü büyücü Gargamel, Mavi Ay kutlamaları sırasında Şirinler köyüne saldırır ve Şirinler'i şelaledeki gizli bir geçide kovalar. Büyülü geçitten geçen mavi yaratıklar, kendilerini bir anda günümüz New York'unda, Central Park'ın tam ortasında bulurlar. New York'un karmaşasında sıkışıp kalmışlardır. Fakat Gargamel ve korkunç kedisi Azman da Şirinler'in peşinden New York'a gelmiştir. Evli çift Patrick ve Grace Winslow'un evine tesadüfen düşen Şirinler, bu çiftin koruması altında New York'un altını üstüne getirerek hem hayatta kalmaya çalışırlar hem de Gargamel'e yakalanmadan, Şirinler köyüne giden geçidi yeniden bulmaya çalışacaklar.

ŞİRİNLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Hank Azaria
  • Neil Patrick Harris
  • Jayma Mays
  • Sofía Vergara
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