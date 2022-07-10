Haberler Magazin Fahriye Evcen Burak Özçivit çiftinin sosyal medya paylaşımı olay oldu! Yorum yağmuru...

Fahriye Evcen Burak Özçivit çiftinin sosyal medya paylaşımı olay oldu! Yorum yağmuru...

İkinci kez anne-babalık heyecanı yaşayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin sosyal medya paylaşımlarına yorum yağdı. Magazin dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikilinin ev hali pozu gündem oldu.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 12:08
Fahriye Evcen Burak Özçivit çiftinin sosyal medya paylaşımı olay oldu! Yorum yağmuru...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 'Çalıkuşu' (2013-2014) dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlamış ve 2017'de de görkemli bir düğünle dünyaevine girmişlerdi. 2019 yılında da oğulları Karan'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan çift, ikinci çocuklarını bekliyor.

İkilinin ev hali pozu ise sosyal medyada gündem oldu ve yorum yağmuruna tutuldu. Yakışıklı oyuncunun kabarık saçlarını görenler, "Saçlar alev almış", "Ne oldu saçlarına?", "Fahriye ne yaptın eşine?" tarzı yorumlar yazıldı., "Saçlarına ne oldu, elektrik mi çarptı?" gibi yorumlarla takıldı.

DİĞER
Taze gelin Ebru Şahin'in ilk işi bakın ne oldu? Cedi Osman ile rüya gibi bir düğünle evlenmişti...
Artvin'den acı haber! Denizde kaybolan 10 yaşındaki Utku'nun cansız bedeni bulundu
Fırtına'nın transfer teklifini kabul etti! B planı...
Transfer edilecek mi? Dikkat çeken detay
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİNİN KONUSU NE?
GÖNÜL DAĞI KURBAN 2 ÖZEL SİNEMA BÖLÜMÜ İZLE
Bayram tatilinde hava nasıl olacak?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da gündem Chelsea'nin golcüsü! G.Saray'da gündem Chelsea'nin golcüsü! 11:50
Min-Jae'nin yerine o isimle temasa geçildi! Min-Jae'nin yerine o isimle temasa geçildi! 11:10
Fırtına'nın transfer teklifini kabul etti! B planı... Fırtına'nın transfer teklifini kabul etti! B planı... 10:24
Transfer edilecek mi? Dikkat çeken detay Transfer edilecek mi? Dikkat çeken detay 10:02
Eski G.Saraylı hocadan itiraf! Terim ve Arda Güler... Eski G.Saraylı hocadan itiraf! Terim ve Arda Güler... 09:58
Fenerbahçe - Hull City maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Hull City maçı saat kaçta? 09:47
Daha Eski
O isme övgüler yağdırdı! "Yılın transferi olabilir" O isme övgüler yağdırdı! "Yılın transferi olabilir" 08:44
Flaş yorum! "Birkaç orta saha almalı" Flaş yorum! "Birkaç orta saha almalı" 08:05
Arao'da Jesus faktörü! İşte transferin perde arkası Arao'da Jesus faktörü! İşte transferin perde arkası 00:23
Transfer şart Transfer şart 00:17
Tatsız prova Tatsız prova 00:16
Okan Kocuk: G.Saray'da kalmak için kiralık gitmiştim! Okan Kocuk: G.Saray'da kalmak için kiralık gitmiştim! 00:08