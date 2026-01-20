Galatasaray'ın transferinde domino etkisi! Schouten ve Noa Lang...

Sarı-kırmızılı takım orta alanda yeni ve sürpriz bir isme yöneldi. Ara transferde Hollandalı isimlere yönelen sarı-kırmızılılar, PSV forması giyen 29 yaşındaki orta saha Jerdy Schouten'i renklerine katmak için harekete geçti. Hollandalı oyuncunun transferinde Noa Lang detayı dikkat çekti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Olmazsa olmaz transferi orta alan şeklinde belirleyen G.Saray, bu bölge için çok sayıda isimle temaslarda bulunuyor.
Sarı-kırmızılıların radarına giren son isim PSV'nin 29 yaşındaki yıldızı Jerdy Schauten oldu. Hollanda ekibinin takım kaptanlığı da yapan başarılı futbolcu için harekete geçen sarı-kırmızılılar şimdiden nabız yoklamaya başladı.
3 yıl önce 12 milyon euro'ya transfer olan ve güncel değeri 22 milyon olarak gösterilen tecrübeli oyuncunun 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak sözleşmesinin bitimine uzun bir süre kalması pazarlıklarda PSV'nin elini oldukça güçlendiriyor.
Hollanda'da yayın yapan Eindhovens Dagblad'ın haberine göre G.Saray yönetimi, başarılı futbolcu için harekete geçti. Ancak kaptanını bırakmak istemeyen PSV'nin, sarı kırmızılı takımın ilgisine çok sıcak bakmadığı ve görüşmeleri ağırdan aldığı ifade edildi.
Transferde Schauten'in vereceği kararın belirleyici olacağı aktarılırken, vatandaşı Noa Lang'ın olası gelişi de süreçte önemli bir katkı verebilir.
Orta saha transferi için 30 milyon euro bütçe ayıran sarı-kırmızılılar, PSV'nin tutumuna göre şartlarını zorlayacak. Transferin bu hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
LEMINA GİBİ İKİ BÖLGEDE!
Schauten, sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk'un da çok beğendiği bir isim.
Tıpkı sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Mario Lemina gibi hem orta alanda hem de stoperde görev yapabilen 29 yaşındaki futbolcu, çok yönlü ve komple bir futbolcu.
PSV Eindhoven'de kaptanlığa kadar yükselen Schauten, orta alanda hem 6 hem de 8 numarada ter dökebiliyor.
Ayrıca gerektiği zaman forvet arkası ve 10 numara olarak da görev yapabilen Hollandalı, Jerdy Schauten tam bir joker olarak dikkatleri üzerinde topluyor.