Galatasaray'ın transferinde domino etkisi! Schouten ve Noa Lang...

Olmazsa olmaz transferi orta alan şeklinde belirleyen G.Saray, bu bölge için çok sayıda isimle temaslarda bulunuyor.

Sarı-kırmızılıların radarına giren son isim PSV'nin 29 yaşındaki yıldızı Jerdy Schauten oldu. Hollanda ekibinin takım kaptanlığı da yapan başarılı futbolcu için harekete geçen sarı-kırmızılılar şimdiden nabız yoklamaya başladı.