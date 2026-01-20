Fenerbahçe'de N'Golo Kante zirvesi! Transfer...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir numaralı gündem N'Golo Kante oldu. Fransız yıldızla her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Al-Ittihad ile olan bonservis görüşmelerinin uzaması nedeniyle transfere nokta koyamadı. Fenerbahçe yönetimi, transferi uzayan tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 09:21
