CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de N'Golo Kante zirvesi! Transfer...

Fenerbahçe'de N'Golo Kante zirvesi! Transfer...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir numaralı gündem N'Golo Kante oldu. Fransız yıldızla her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Al-Ittihad ile olan bonservis görüşmelerinin uzaması nedeniyle transfere nokta koyamadı. Fenerbahçe yönetimi, transferi uzayan tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 09:21 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 09:27
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de N'Golo Kante zirvesi! Transfer...

Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok transferlerini tereyağından kıl çeker gibi bitiren Fenerbahçe, N'Golo Kante'de kayaya çarptı.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante zirvesi! Transfer...

Sarı-lacivertli yönetim, Fransız orta saha için iki kez Abu Dabi'ye sefer yaptı ancak eli boş döndü.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante zirvesi! Transfer...

Futboldan Sorumlu Ertan Torunoğulları, Kasımpaşa maçı sonrası "Geliyor, geliyor" diyerek beklentiyi artırmıştı.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante zirvesi! Transfer...

Hatta Torunoğulları, Devin Özek, Ömer Topbaş ve Berke Çelebi'nin son seferi 'Alım ekibi, boş dönmezler' yorumlarını beraberinde getirmişti.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante zirvesi! Transfer...

Ancak Al-Ittihad sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kante'yi bırakmaya yanaşmadı.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante zirvesi! Transfer...

Çift rakamlı bonservis isteği sarı-lacivertli yönetimde karşılık bulmadı.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante zirvesi! Transfer...

Pazartesi günü transfer heyeti ile Başkan Sadettin Saran bir toplantı gerçekleştirerek son durumu masaya yatırdı.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante zirvesi! Transfer...

Sabah'ın haberine göre Saran, "Taraftar bu transferi istiyor. Bu yoldan dönemeyiz. Son ana kadar şartları zorlayacağız" dedi.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante zirvesi! Transfer...

N'Golo Kante bu sezon Al-Ittihad formasıyla çıktığı 23 maçta 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante zirvesi! Transfer...

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Fransız futbolcunun Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Transferde domino etkisi! Schouten ve Noa Lang...
A.B.İ. Reklam
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
CHP'nin hezeyana dönüşen Suriye politikası! PYD'ye terör örgütü diyemediler
Galatasaray’dan Torreira’ya vize yok!
F.Bahçe'de son aday Mateta!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de N'Golo Kante zirvesi! Transfer... Fenerbahçe'de N'Golo Kante zirvesi! Transfer... 09:20
Transferde domino etkisi! Schouten ve Noa Lang... Transferde domino etkisi! Schouten ve Noa Lang... 09:11
''Hak yerini buldu'' ''Hak yerini buldu'' 08:44
''Hak yerini buldu'' ''Hak yerini buldu'' 07:17
G.Saray'da gündem Magassa! G.Saray'da gündem Magassa! 02:50
G.Saray'da gündem Magassa! G.Saray'da gündem Magassa! 02:49
Daha Eski
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Rafa Silva... Beşiktaş'ta flaş gelişme! Rafa Silva... 02:01
Szymanski ayrılığı kesinleşti! Bonservisi... Szymanski ayrılığı kesinleşti! Bonservisi... 02:01
Yalçın: Şu ana kadar 7 transfer yapabilirdik Yalçın: Şu ana kadar 7 transfer yapabilirdik 02:01
Galatasaray’dan Torreira’ya vize yok! Galatasaray’dan Torreira’ya vize yok! 02:01
Lovik, Trabzonspor için geldi! Lovik, Trabzonspor için geldi! 02:01
Beşiktaş'ta ayrılık! Anlaşma sağlandı Beşiktaş'ta ayrılık! Anlaşma sağlandı 02:01