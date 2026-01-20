CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bodo/Glimt-Manchester City MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bodo/Glimt-Manchester City MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Bodo/Glimt ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Pep Guardiola yönetiminde Galatasaray maçı öncesi hata yapmak istemeyen İngiliz ekibi, zorlu deplasmanda puanını 16'ya çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Güçlü rakibine karşı tur umutlarını sürdürmeyi hedefleyen Norveç temsilcisinin ise 3 puanı bulunuyor. Futbolseverler özellikle, "Bodo/Glimt-Manchester City maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Bodo/Glimt-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 10:20
Bodo/Glimt-Manchester City MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bodo/Glimt-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta mücadelesinde Bodo/Glimt, Manchester City'yi konuk ediyor. Pep Guardiola'nın öğrencileri, Galatasaray karşılaşması öncesinde puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi ve toplam puanını 16'ya yükseltmeyi amaçlıyor. 3 puanla yoluna devam eden Norveç ekibi ise güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak tur umutlarını korumanın peşinde. Peki, Bodo/Glimt-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BODO/GLIMT-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Bodo/Glimt-Manchester City maçı 20 Ocak Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

BODO/GLIMT-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak Bodo/Glimt-Manchester City maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BODO/GLIMT-MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Nielsen, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge

Manchester City: Donnarumma; Lewis, Khusanov, Alleyne, Ait-Nouri; Cherki, Reijnders, O'Reilly, Mukasa, Doku; Haaland

