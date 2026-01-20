Bodo/Glimt-Manchester City MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bodo/Glimt-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta mücadelesinde Bodo/Glimt, Manchester City'yi konuk ediyor. Pep Guardiola'nın öğrencileri, Galatasaray karşılaşması öncesinde puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi ve toplam puanını 16'ya yükseltmeyi amaçlıyor. 3 puanla yoluna devam eden Norveç ekibi ise güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak tur umutlarını korumanın peşinde. Peki, Bodo/Glimt-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BODO/GLIMT-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Bodo/Glimt-Manchester City maçı 20 Ocak Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

BODO/GLIMT-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak Bodo/Glimt-Manchester City maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BODO/GLIMT-MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Nielsen, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge

Manchester City: Donnarumma; Lewis, Khusanov, Alleyne, Ait-Nouri; Cherki, Reijnders, O'Reilly, Mukasa, Doku; Haaland