CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Beşiktaş GAİN EuroCup'ta Buducnost VOLI'yi ağırlıyor

Beşiktaş GAİN EuroCup'ta Buducnost VOLI'yi ağırlıyor

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 15. haftasında Beşiktaş GAİN, çarşamba günü Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi ağırlayacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 11:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş GAİN EuroCup'ta Buducnost VOLI'yi ağırlıyor

BJK GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, bu sezon çıktığı 14 maçta 10 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Dusan Alimpijevic'in başantrenörlüğünü yaptığı siyah-beyazlı ekip, 10 takımın mücadele ettiği B Grubu'nda 15. haftaya ikinci sırada girdi.

BKT Avrupa Kupası'nda yaptığı 14 müsabakanın 9'unu kazanan ve 5'inden yenilgiyle ayrılan Buducnost VOLI ise averajla 3. basamakta yer aldı.

Beşiktaş, normal sezonun ilk yarısında Karadağ'da oynanan mücadelede sahadan 82-79 mağlup ayrılmıştı.

Buruk'tan flaş karar! İşte G.Saray'ın 11'i
A.B.İ. Reklam
DİĞER
Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Rota Premier Lig...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de konuşuyor | CANLI YAYIN
Rafa Silva'da imza an meselesi!
F.Bahçe'nin yıldızının talipleri artıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk maçına çıkıyor G.Saray Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk maçına çıkıyor 11:09
Beşiktaş GAİN EuroCup'ta Buducnost VOLI'yi ağırlıyor Beşiktaş GAİN EuroCup'ta Buducnost VOLI'yi ağırlıyor 11:07
F.Bahçe Beko Virtus Bologna'ya konuk oluyor F.Bahçe Beko Virtus Bologna'ya konuk oluyor 11:05
Sporting CP-PSG maçı detayları Sporting CP-PSG maçı detayları 10:57
Rafa Silva'da imza an meselesi! Rafa Silva'da imza an meselesi! 10:55
Buruk'tan flaş karar! İşte G.Saray'ın 11'i Buruk'tan flaş karar! İşte G.Saray'ın 11'i 10:48
Daha Eski
En-Nesyri transferinde sıcak gelişme! Juventus... En-Nesyri transferinde sıcak gelişme! Juventus... 10:30
Bodo/Glimt-Manchester City maçı detayları Bodo/Glimt-Manchester City maçı detayları 10:20
Kairat-Club Brugge maçı detayları Kairat-Club Brugge maçı detayları 10:05
Fred için yeni teklif yolda! Fred için yeni teklif yolda! 09:58
Galatasaray'a Singo müjdesi! Galatasaray'a Singo müjdesi! 09:48
F.Bahçe'nin yıldızının talipleri artıyor! F.Bahçe'nin yıldızının talipleri artıyor! 09:41