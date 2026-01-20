CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ın Rafa Silva için istediği rakam ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın Rafa Silva için istediği rakam ortaya çıktı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, eski takımı Benfica'ya transfer olmak isteyen Portekizli futbolcu için istediği rakam ortaya çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 10:55
Beşiktaş'ın Rafa Silva için istediği rakam ortaya çıktı!

Beşiktaş'ta Rafa Silva belirsizliği son buluyor. Takımdan ayrılmak istediği için uzun süredir forma giyemeyen Portekizli yıldız, siyah-beyazlılara veda etmeye hazırlanıyor.

A Bola'da yer alan habere göre; Benfica, Rafa Silva transferi için Beşiktaş'a bonuslarla 5 milyon Euro teklif ettiği ve Portekiz ekibi bu rakamın üstüne çıkmak istemediği aktarıldı. Siyah-beyazlıların ise talebini 15 milyon Euro'dan 7 milyon Euro'ya çektiği ve önümüzdeki birkaç saat içinde transferin noktalanabileceği belirtildi.

Rafa Silva bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan 32 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

İŞTE O HABER

