Inter-Arsenal MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Inter-Arsenal MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Inter ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde sahne alacak takımlar, ilk 8 yolunda hata yapmak istemiyor. Cristian Chivu yönetiminde iç saha avantajını kullanmayı hedefleyen İtalya temsilcisi, 12 puanla 6. sırada yer alıyor. Mikel Arteta yönetiminde bu sezona damga vuran İngiliz ekibi ise namağlup bir şekilde zirvede bulunuyor. Futbolseverler merakla, "Inter-Arsenal maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Inter-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 11:17
Inter-Arsenal MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Inter-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında futbolseverleri dev bir randevu bekliyor. Inter ile Arsenal, ilk 8 hedefi doğrultusunda kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak. Cristian Chivu yönetiminde sahasında avantajı değerlendirmek isteyen Inter, 12 puanla 6. sırada yer alıyor. Sezona etkileyici bir performansla damga vuran ve yoluna namağlup lider devam eden Arsenal ise Mikel Arteta önderliğinde zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Inter-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

INTER-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Inter-Arsenal maçı 20 Ocak Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

INTER-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Giuseppe Meazza'da oynanacak Inter-Arsenal maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

INTER-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Sommer; Acerbi, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Mkhitaryan, Zielinski, Dimarco; Thuram, Martinez

Arsenal: Raya; White, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly; Eze, Zubimendi, Merino; Madueke, Jesus, Martinelli

