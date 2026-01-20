Sporting CP-PSG MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sporting CP-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı, Sporting CP ile PSG arasındaki kritik mücadeleyle devam ediyor. Kendi sahasında son şampiyonu ağırlayacak olan Portekiz temsilcisi, 10 puanla yer aldığı sıralamada yükselmek için galibiyet hedefliyor. 13 puanla 3. basamakta bulunan PSG ise Luis Enrique yönetiminde zorlu deplasmanı kayıpsız geçerek ilk 8 hedefini garanti altına almak istiyor. Peki, Sporting CP-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPORTING CP-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında oynanacak Sporting CP-PSG maçı 20 Ocak Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

SPORTING CP-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak Sporting CP-PSG maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SPORTING CP-PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sporting CP: Joao Virginia, Araujo, Inacio, Reis, Fresneda, Simoes, Kochorashvili, Catamo, Trincao, Ioannidis, Luis Suarez

PSG: Chevalier, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Mayulu, Fabian, Barcola, Kvaratskhelia, Dembele