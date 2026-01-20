CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Sporting CP-PSG MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sporting CP-PSG MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Sporting CP ile PSG karşı karşıya gelecek. Son şampiyona karşı 3 puan almanın yollarını arayacak Portekiz ekibi, 10 puanla 14. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan ilk 8'e kalmanın hesaplarını yapan Luis Enrique ve öğrencileri ise 13 puanla 3. sırada bulunuyor. Futbolseverler merakla, "Sporting CP-PSG maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Sporting CP-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 10:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sporting CP-PSG MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sporting CP-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı, Sporting CP ile PSG arasındaki kritik mücadeleyle devam ediyor. Kendi sahasında son şampiyonu ağırlayacak olan Portekiz temsilcisi, 10 puanla yer aldığı sıralamada yükselmek için galibiyet hedefliyor. 13 puanla 3. basamakta bulunan PSG ise Luis Enrique yönetiminde zorlu deplasmanı kayıpsız geçerek ilk 8 hedefini garanti altına almak istiyor. Peki, Sporting CP-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPORTING CP-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında oynanacak Sporting CP-PSG maçı 20 Ocak Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

SPORTING CP-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak Sporting CP-PSG maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SPORTING CP-PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sporting CP: Joao Virginia, Araujo, Inacio, Reis, Fresneda, Simoes, Kochorashvili, Catamo, Trincao, Ioannidis, Luis Suarez

PSG: Chevalier, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Mayulu, Fabian, Barcola, Kvaratskhelia, Dembele

ASpor CANLI YAYIN

Buruk'tan flaş karar! İşte G.Saray'ın 11'i
A.B.İ. Reklam
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de konuşuyor | CANLI YAYIN
Rafa Silva'da imza an meselesi!
F.Bahçe'nin yıldızının talipleri artıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk maçına çıkıyor G.Saray Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk maçına çıkıyor 11:09
Beşiktaş GAİN EuroCup'ta Buducnost VOLI'yi ağırlıyor Beşiktaş GAİN EuroCup'ta Buducnost VOLI'yi ağırlıyor 11:07
F.Bahçe Beko Virtus Bologna'ya konuk oluyor F.Bahçe Beko Virtus Bologna'ya konuk oluyor 11:05
Sporting CP-PSG maçı detayları Sporting CP-PSG maçı detayları 10:57
Rafa Silva'da imza an meselesi! Rafa Silva'da imza an meselesi! 10:55
Buruk'tan flaş karar! İşte G.Saray'ın 11'i Buruk'tan flaş karar! İşte G.Saray'ın 11'i 10:48
Daha Eski
En-Nesyri transferinde sıcak gelişme! Juventus... En-Nesyri transferinde sıcak gelişme! Juventus... 10:30
Bodo/Glimt-Manchester City maçı detayları Bodo/Glimt-Manchester City maçı detayları 10:20
Kairat-Club Brugge maçı detayları Kairat-Club Brugge maçı detayları 10:05
Fred için yeni teklif yolda! Fred için yeni teklif yolda! 09:58
Galatasaray'a Singo müjdesi! Galatasaray'a Singo müjdesi! 09:48
F.Bahçe'nin yıldızının talipleri artıyor! F.Bahçe'nin yıldızının talipleri artıyor! 09:41