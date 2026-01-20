CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Kairat-Club Brugge MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kairat-Club Brugge MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Kairat ile Club Brugge karşı karşıya gelecek. Turnuvada ilk defa sahne alan ve henüz galibiyetle tanışamayan Kazakistan ekibi, güçlü rakibi karşısında 3 puan almanın yollarını arayacak. Tur umutlarını sürdürmek için mutlak galibiyet almayı hedefleyen Belçika temsilcisi ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Futbolseverler merakla, "Kairat-Club Brugge maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Kairat-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 10:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kairat-Club Brugge MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kairat-Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı, Kairat ile Club Brugge arasında oynanacak mücadeleyle sürüyor. Turnuvada ilk kez boy gösteren ve henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Kazakistan temsilcisi, güçlü rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Tur şansını canlı tutmak isteyen Belçika ekibi Club Brugge ise zorlu deplasmanda hata yapmadan yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler "Kairat-Club Brugge maçı canlı izle" aramalarına yöneldi. Peki, Kairat-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAIRAT-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Kairat-Club Brugge maçı 20 Ocak Salı günü saat 18.30'da başlayacak.

KAIRAT-CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

Astana Arena'da oynanacak Kairat-Club Brugge maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KAIRAT-CLUB BRUGGE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kairat: Anarbekov; Mata, Sorokin, Martynovich, Tapalov; Kasabulat, Glazer, Gromyko, Ricardinho, Satpayev, Edmilson

Club Brugge: Van den Heuvel; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Vanaken, Stankovic, Tzolis, Vetlesen, Tresoldi, Diakhon

ASpor CANLI YAYIN

A.B.İ. Reklam
En-Nesyri transferinde sıcak gelişme! Juventus...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de konuşuyor | CANLI YAYIN
Rafa Silva'da imza an meselesi!
F.Bahçe'nin yıldızının talipleri artıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk maçına çıkıyor G.Saray Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk maçına çıkıyor 11:09
Beşiktaş GAİN EuroCup'ta Buducnost VOLI'yi ağırlıyor Beşiktaş GAİN EuroCup'ta Buducnost VOLI'yi ağırlıyor 11:07
F.Bahçe Beko Virtus Bologna'ya konuk oluyor F.Bahçe Beko Virtus Bologna'ya konuk oluyor 11:05
Sporting CP-PSG maçı detayları Sporting CP-PSG maçı detayları 10:57
Rafa Silva'da imza an meselesi! Rafa Silva'da imza an meselesi! 10:55
Buruk'tan flaş karar! İşte G.Saray'ın 11'i Buruk'tan flaş karar! İşte G.Saray'ın 11'i 10:48
Daha Eski
En-Nesyri transferinde sıcak gelişme! Juventus... En-Nesyri transferinde sıcak gelişme! Juventus... 10:30
Bodo/Glimt-Manchester City maçı detayları Bodo/Glimt-Manchester City maçı detayları 10:20
Kairat-Club Brugge maçı detayları Kairat-Club Brugge maçı detayları 10:05
Fred için yeni teklif yolda! Fred için yeni teklif yolda! 09:58
Galatasaray'a Singo müjdesi! Galatasaray'a Singo müjdesi! 09:48
F.Bahçe'nin yıldızının talipleri artıyor! F.Bahçe'nin yıldızının talipleri artıyor! 09:41