Kairat-Club Brugge MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kairat-Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı, Kairat ile Club Brugge arasında oynanacak mücadeleyle sürüyor. Turnuvada ilk kez boy gösteren ve henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Kazakistan temsilcisi, güçlü rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Tur şansını canlı tutmak isteyen Belçika ekibi Club Brugge ise zorlu deplasmanda hata yapmadan yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler "Kairat-Club Brugge maçı canlı izle" aramalarına yöneldi. Peki, Kairat-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAIRAT-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Kairat-Club Brugge maçı 20 Ocak Salı günü saat 18.30'da başlayacak.

KAIRAT-CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

Astana Arena'da oynanacak Kairat-Club Brugge maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KAIRAT-CLUB BRUGGE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kairat: Anarbekov; Mata, Sorokin, Martynovich, Tapalov; Kasabulat, Glazer, Gromyko, Ricardinho, Satpayev, Edmilson

Club Brugge: Van den Heuvel; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Vanaken, Stankovic, Tzolis, Vetlesen, Tresoldi, Diakhon