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SURVIVOR YARI FİNALİSTLER KİMLER? Survior'da son yarı finalist kim oldu? Finale kimler kalacak? SURVIVOR CANLI YAYIN

Survivor'da heyecan dorukta. Yarı final için kıyasıya rekabet yaşanacak. Yarı finali garantileyen 2 isimden sonra son yarı finalist belli oldu. Fragmanı izleyenler arama motorlarında Survivor 149. bölüm detaylarını araştırıyor. Peki, Survior'da son yarı finale kim kaldı? Finale kimler kalacak?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 22:25
SURVIVOR YARI FİNALİSTLER KİMLER? Survior'da son yarı finalist kim oldu? Finale kimler kalacak? SURVIVOR CANLI YAYIN

Survivor 2022 heyecanı devam ediyor. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da yarı finalistler belli oldu. İstanbul'a gitmeyi garantileyen 4 yarışmacı, yarı finali garantilemek için yarıştı. Son yarı finalist SMS ile belli oldu.

SURVIVOR YARI FİNAL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022'de yarı final oyunu 28 Haziran Salı günü oynandı. Yarı finali garantileyen 2 isim Adem ve Batuhan oldu. 29 Haziran Çarşamba günü ise son yarı finalist belli oldu. Nisa ve Ayşe SMS oylamasına çıkarken Ayşe elenen isim oldu. Nisa Bölükbaşı yarı finale kaldı.

Survivor 2022'de finale kısa bir süre kaldı. Survivor'da final günü 30 Haziran olarak açıklandı.

SURVIVOR'DA KALAN YARIŞMACILAR

Adem Kılıçcı
Nisa Bölükbaşı
Batuhan Karacakaya

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