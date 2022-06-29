Haberler Magazin KOMŞUM BİR AJAN (KEEPING UP WITH THE JONESES) FİLMİNİN KONUSU NE? Komşum Bir Ajan filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

KOMŞUM BİR AJAN (KEEPING UP WITH THE JONESES) FİLMİNİN KONUSU NE? Komşum Bir Ajan filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Greg Mottola'nın üstlendiği 2016 yapımı Komşum Bir Ajan filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon ve komedi sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Komşum Bir Ajan filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 12:23 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 12:30
KOMŞUM BİR AJAN (KEEPING UP WITH THE JONESES) FİLMİNİN KONUSU NE? Komşum Bir Ajan filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Komşum Bir Ajan filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Komşum Bir Ajan filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2016 yapımı komedi ve aksiyon filmi Komşum Bir Ajan detayları haberimizde...

KOMŞUM BİR AJAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sıradan bir banliyö çifti, görünüşte mükemmel bir çift olan yeni komşularından şüphelenmeye başlarlar. Çiftin aslında hükümet casusu olduğunu öğrendiklerinde ise uluslararası casusluk komplosunun ortasında kalakalırlar.

KOMŞUM BİR AJAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Zach Galifianakis
  • Jon Hamm
  • Isla Fisher
  • Gal Gadot
  • Matt Walsh
  • Kevin Dunn
  • Maribeth Monroe
  • Bobby Lee
  • Pamela Conover
  • Ari Shaffir
  • Ming Zhao
  • Michael Liu
DİĞER
Güzel oyuncu Seray Kaya kırmızı bikinisiyle şov yaptı! "Kaynar su misali hem yakıyorsun hem akıyorsun"
TEM'de 11 araç birbirine girdi! İstanbul istikameti trafiğe kapandı
Kartal'dan forvet harekatı! Weghorst'un ardından...
Fenerbahçe'de adaylar belli oldu! Gökhan Akkan...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SURVIVOR YARI FİNALİSTLER KİMLER?
SURVIVOR YARI FİNALE KİM KALDI? | Survivor 2022 yarı final oyununu kim kazandı?
SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret zammında son durum nedir?
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mahkemeden Arda Turan kararı! Mahkemeden Arda Turan kararı! 12:17
Anadolu Efes yıldız isme veda etti Anadolu Efes yıldız isme veda etti 11:35
Kırkpınar'da kayıtlar başladı Kırkpınar'da kayıtlar başladı 11:24
Arturo Vidal'in yeni adresini duyurdular Arturo Vidal'in yeni adresini duyurdular 11:22
Fenerbahçe'de adaylar belli oldu! Gökhan Akkan... Fenerbahçe'de adaylar belli oldu! Gökhan Akkan... 11:15
Rudi Garcia'nın yeni adresi resmen açıklandı! Rudi Garcia'nın yeni adresi resmen açıklandı! 11:14
Daha Eski
İndirim yapması bekleniyor! İşte yeni maaşı İndirim yapması bekleniyor! İşte yeni maaşı 10:59
Yunus Akgün bombası! İşte önerilen rakam Yunus Akgün bombası! İşte önerilen rakam 10:20
CEV Cup’taki rakiplerimiz CEV Cup’taki rakiplerimiz 01:23
Sultanlar çeyrek finalde Sultanlar çeyrek finalde 01:26
Futbolda ilk yenilgi Futbolda ilk yenilgi 01:29
Adem Asil'den altın Adem Asil'den altın 01:31