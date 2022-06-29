KOMŞUM BİR AJAN (KEEPING UP WITH THE JONESES) FİLMİNİN KONUSU NE? Komşum Bir Ajan filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Komşum Bir Ajan filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Komşum Bir Ajan filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2016 yapımı komedi ve aksiyon filmi Komşum Bir Ajan detayları haberimizde...
KOMŞUM BİR AJAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Sıradan bir banliyö çifti, görünüşte mükemmel bir çift olan yeni komşularından şüphelenmeye başlarlar. Çiftin aslında hükümet casusu olduğunu öğrendiklerinde ise uluslararası casusluk komplosunun ortasında kalakalırlar.
KOMŞUM BİR AJAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
- Zach Galifianakis
- Jon Hamm
- Isla Fisher
- Gal Gadot
- Matt Walsh
- Kevin Dunn
- Maribeth Monroe
- Bobby Lee
- Pamela Conover
- Ari Shaffir
- Ming Zhao
- Michael Liu