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HAZIR AİLE FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Hazır Aile (Instant Family) filminin oyuncuları kim? Hazır Aile filmi ne zaman, nerede çekildi?

Yönetmenliğini Sean Anders'ın üstlendiği ve senaryosunu John Morris'in kaleme aldığı 2019 yapımı 'Hazır Aile (Şipsak Aile)' filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Başrollerinde Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Merced gibi isimlerin yer aldığı Hazır Aile filminin ne zaman ve nerede çekildiği de arama motorlarında sorgulananlar arasında yerini aldı. İşte Hazır Aile filminin konusu ve özeti...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 15:30
HAZIR AİLE FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Hazır Aile (Instant Family) filminin oyuncuları kim? Hazır Aile filmi ne zaman, nerede çekildi?

Televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak Hazır Aile filminin konusu, oyuncu kadrosu, yapım yılı ve nerede çekildiği araştırılmaya başladı. Sinemaseverlerin radarına giren Hazır Aile filmine dair merak edilen detaylar haberimizde...

HIZLI AİLE - ŞİPŞAK AİLE (INSTANT FAMILY) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çocuk sahibi olmak isteyen ve evlat edinmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu edinen Hızlı Aile filmi, birbirlerini seven ve uyumlu bir çift olan Pete ve Ellie'nin hikayesini ele alıyor.

Pete ve Ellie'nin tek istekleri ise çocuk sahibi olmaktır. Sevimli çift, bir aile kurmaya karar verdiğinde koruyucu aile olarak evlat edinme yoluna başvurur. Amaçları küçük bir çocuğu evlat edinmektir fakat birbirinden tatlı üç kardeş görünce hepsini evlat edinmeye karar verirler. Kardeşlerin en büyüğü, asi bir genç kız olan 15 yaşındaki Lizzy'dir. Çift kendilerini bir gecede üç çocuklu bir aile olarak bulur. Pete ve Ellie, artık bir aile olma umuduyla, nasıl ebeveynlik yapılması gerektiğini öğrenmek zorundadır.

Bu süreçte birbirlerinden farklı karakterlerde olan bu 5 kişi, birbirlerine alışmayı ve uyum sağlamayı öğrenmelidir. Aile dinamikleri, evlat edinme sisteminin kağıt işleri, çıkan aksaklıklar, aile sahibi olmanın ne demek olduğunu unutan çocuklar ve hassas duygular da işin içine girince her şey gittikçe zorlaşır.

HIZLI AİLE (INSTANT FAMILY) FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

  • Mark Wahlberg - (Pete)
  • Rose Byrne - (Ellie)
  • Isabela Merced - (Lizzie)
  • Gustavo Quiroz Jr. - (Juan)
  • Julianna Gamiz - (Lita)
  • Octavia Spencer - (Karen)
  • Tig Notaro - (Sharon)
  • Margo Martindale -(Büyükanne Sandy)

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