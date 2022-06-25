Haberler Magazin SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? | Survivor 2022 1. eleme adayı kim oldu? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? | Survivor 2022 1. eleme adayı kim oldu? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8'de ekranlara gelen Survivor 2022'de heyecan dorukta. Finale son 5 gün kala Survivor'da dokunulmazlık ve ada konseyi heyecanı yaşanıyor. Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı, Hikmet Tuğsuz, Ayşe Yüksel ve Batuhan Karacakaya kıyasıya rekabette kozlarını paylaşacak. Peki, Survivor 2022 1. eleme adayı kim oldu? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 15:30
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? | Survivor 2022 1. eleme adayı kim oldu? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star'da heyecan devam ediyor. Nagihan Karadere'nin vedası ile birlikte Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı, Hikmet Tuğsuz, Ayşe Yüksel ve Batuhan Karacakaya adada dokunulmazlık mücadelesi verecek. Peki, Survivor 2022 1. eleme adayı kim oldu? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR 2022 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022 1. eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı açıklanınca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan isim henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan aday açıklanınca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR 2022 YARIŞMACILAR

  • Adem Kılıçcı
  • Nisa Bölükbaşı
  • Hikmet Tuğsuz
  • Ayşe Yüksel
  • Batuhan Karacakaya
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