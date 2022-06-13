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IP MAN 4 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ip Man 4 filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Wilson Yip'in üstlendiği 2020 yapımı Ip Man 4 filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Ip Man 4 filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 16:00
IP MAN 4 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ip Man 4 filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Ip Man 4 filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Ip Man 4 filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2020 yapımı aksiyon filmi Ip Man 4 detayları haberimizde...

IP MAN 4 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ip Man filminin devam halkası olan yapımda, WingChun dövüş tekniğinin ustası Ip Man, ABD'de WingChun okulu açarak yerel dövüş sanatları topluluğunu rahatsız eden öğrencisinin yanına gitmeye karar verir.

IP MAN 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Donnie Yen
  • Scott Adkins
  • Danny Chan Kwok-kwan
  • Vanda Margraf
  • Chris Collins
  • Lynn Hung
  • Vanness Wu
  • Wu Yue
  • Kent Cheng
  • Mark Strange
  • Lo Mang
  • Ngo Ka-nin
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