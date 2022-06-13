IP MAN 4 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ip Man 4 filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Ip Man 4 filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Ip Man 4 filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2020 yapımı aksiyon filmi Ip Man 4 detayları haberimizde...

IP MAN 4 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ip Man filminin devam halkası olan yapımda, WingChun dövüş tekniğinin ustası Ip Man, ABD'de WingChun okulu açarak yerel dövüş sanatları topluluğunu rahatsız eden öğrencisinin yanına gitmeye karar verir.