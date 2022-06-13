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CENTİLMEN (THE GENTLEMEN) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Centilmen (The Gentlemen) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Guy Ritchie'in üstlendiği 2020 yapımı Centilmen (The Gentlemen) filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Centilmen (The Gentlemen) filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 15:45 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 16:00
CENTİLMEN (THE GENTLEMEN) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Centilmen (The Gentlemen) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Centilmen filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Centilmen filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2020 yapımı aksiyon filmi Centilmen detayları haberimizde...

CENTİLMEN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Londra'da kurduğu suç imparatorluğunu bırakmak isteyen Mickey Pearson, ailesi ile birlikte Amerika'ya dönmeyi planlar. Kendisine yeni bir hayat kurmak isteyen Mickey, işlerini devretmek için ünlü bir milyarder olan Matthew ile anlaşır. Bu sırada Mickey, yıllardır gözünden sakındığı arazilerini Coach ve çetesinden korumaya çalışır. Özel dedektif Fletcher ise peşine düştüğü Mickey'nin işlediği suçları ortaya çıkarmanın derdindedir.

CENTİLMEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Charlie Hunnam
  • Matthew McConaughey
  • Colin Farrell
  • Michelle Dockery
  • Hugh Grant
  • Jeremy Strong
  • Bugzy Malone
  • Henry Golding
  • Eddie Marsan
  • Lyne Renée
  • Coco Sumner
  • Tom Rhys Harries
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