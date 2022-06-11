ŞANGHAY TAKİBİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Şangay Takibi (S.m.a.r.t Chase) filminin oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Charles Martin'in üstlendiği macera - aksiyon türündeki Şangay Takibi filminin konusu ve oyunları gündemde yerini aldı, filmseverler Şangay Takibi'nin detayları arama motorlarında sorgulamaya başladı. İşte Şangay Takibi filminin oyuncu kadrosu ve konusuna dair detaylar...

ŞANGAY TAKİBİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hakkındaki suç iddialarından aklanmış özel bir güvenlik görevlisi, Şanghay'dan gelen değerli antikaları korumak amacıyla özel bir güvenlik ekibine katılır ancak yolda beklenmedik bir anda pusuya düşerler.

Peki, hayatları pahasına antikaları koruyabilecekler midir?

ŞANGAY TAKİBİ OYUNCULARI